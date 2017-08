<span style='text-decoration: underline;'>﻿Crise de logement</span>:<br><span style='color:red;'>L’éternel recommencement</span>

A Oran, on loge et on reloge. Depuis 2014 surtout, les opérations de relogement ont connu une accélération jamais vécue par la deuxième capitale du pays. Tous types de logements, notamment les logements sociaux, y passe et presque tout le monde y trouve son compte. La volonté d’éradiquer cette crise qui frappe le pays depuis les années 70, a connu une prise en charge effective ces dernières années.

La nouvelle trouvaille pour barrer la route aux profiteurs et désormais professionnels de la demande du logement social, c’est de raser immédiatement après les bidonvilles et bicoques qui défiguraient plusieurs endroits de la wilaya. Mais c’était compté sans l’ingéniosité de la nouvelle mafia du logement qui arrive toujours à trouver la parade et à remettre sur les listes d’autres noms et d’autres familles en droit d’un logement. Un cercle vicieux maîtrisé de bout en bout par ces marchands du sommeil qui ont parasité tout le travail colossal, il faut l’avouer de l’Etat pour éradiquer cette crise. D’ailleurs, beaucoup de responsables affirmaient fièrement qu’il n’y aura plus de crise de logement en Algérie d’ici 2018.

2018, nous y sommes déjà, et on ne peut pas dire que la crise est derrière nous. Elle est toujours là présente et pesante à Oran et ailleurs. Une crise réelle ou montée de toutes pièces, quoi qu’il en soit elle est toujours là. A Oran par exemple et malgré les millions de logements sociaux livrés, on prépare déjà pour cette seule année 2017 quelque 200000 autres qui seront réceptionnés et livrés avant décembre dont la plupart à Oued Tlélat.

D’ailleurs, il suffit de faire un tour du côté de cette daïra à l’est d’Oran, pour comprendre l’incroyable investissement qui a été consenti dans ce domaine. Des cités s’étendent à perte de vue. Des milliers de bâtiments poussent comme des champignons jusqu’à donner le vertige. Tlélat a perdu depuis bien longtemps son calme et sa campagne qui s’est transformée en grand espace de béton qui se hisse sur des kilomètres. Mais à Oran, on a toujours cette même sensation de revivre le même cauchemar. Des bidonvilles rasés, ont vite fait de repousser une autre fois. D’autres familles se positionnent pour une autre aide de l’Etat et d’un «droit» au logement. Et le plus grave dans tout cela, c’est que cet état de choses bénéficie de complicités diverses à tous les niveaux et auquel, malheureusement, des fonctionnaires et élus de l’administration locale sont impliqués jusqu’au cou. Ces énergumènes ont fait tout simplement de la misère des gens leur premier commerce. Ils ont amassé des fortunes sur le dos de ces nouveaux pauvres du logement qui eux aussi ne sont pas des enfants de chœur et veulent profiter au maximum des largesses de l’Etat. Notre ami et collègue S.Benali, sous sa lacérante plume et dans sa chronique d’Oran sur Ouest Tribune, (dont nous reproduisons ci-contre l’une d’elles) a, à plusieurs fois dénoncé cet état de fait et rappelé qu’il ne servirait presque à rien de continuer cette politique tant que l’on n’a pas assaini les rangs de l’administration de ces énergumènes et que l’on est pas mis fin à toutes ces dérives. D’ailleurs, il faut relever ici ce phénomène unique au monde où des intrus, aidés par les véreux de l’administration locale, érigent, comme à El Hassi et ailleurs des habitations mais aussi des villas somptueuses jusqu’à en faire des quartiers en entier et obliger les pouvoirs publics à suivre le rythme à faire les VRD, à les raccorder en électricité, en eau et à goudronner des ruelles nées de nulle part et ne respectant aucune norme de construction et d’édification de quartier. On est presque là face à un chantage où on force la main à l’Etat pour régulariser des situations qui sont surtout et avant tout des situations illégales. Une situation qui se répète à chaque fois et qui est devenue presque banale que ce soit à El Hassi, à Ain el Beida ou ailleurs.

Et derrière tout cela, il y a toujours la même mafia qui régule et dérégule les choses comme elle l’entend. Car, au moment où les pouvoirs publics font sortir des milliards de dinars des caisses de l’Etat pour ériger de nouvelles cités, ces marchands du sommeil, eux, font rentrer dans leurs poches d’autres milliards acquis grâce à leur ingéniosité, au vide juridique, à la misère des gens, mais aussi au manque de suivi et de manque de sanctions.

L’ancien wali Abdelghani Zaalane, a bâti un travail colossal dans le domaine du logement à Oran. Certains disent même qu’il a réalisé des prodiges et qu’il a insufflé un essor nouveau dans ce secteur. Ce qui a été réalisé à Oran ces quatre dernières années relève du miracle. Car, il faut savoir qu’Oran n’a bénéficié durant toute une décennie (2003-2013), que de 14.130 logements seulement. Alors que lors de ces trois dernières années, ce sont en moyenne 15000 logements qui sont distribués chaque année. Il est sûr que le nouveau wali continuera dans la même lancée. Mais tout ceci risque de ne pas changer diamétralement la donne si en amont, il n’est pas engagé un travail de fond contre cette mafia du logement et que très vite les bidonvilles rasés, ne voient pas d’autres projets immédiatement sortir de terre pour éviter cet éternel recommencement et cette spirale infernale qui remet presque tout à zéro.

Faycal Abderrahmane