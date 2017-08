L’éternelle «panne» communale…

Jeudi dernier, les élus de l’APC d’Oran, étaient réunis en session extraordinaire afin d’adopter une vingtaine de points inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée. Il se trouve que la majorité des 43 membres élus composant l’assemblée, étaient aux abonnés absents. Mais, selon notre confrère qui a couvert «l’événement», le secrétaire général M. Fakha Benaoumer, a fait remarquer, que «cette assemblée extraordinaire n’a pas besoin de la présence des 43 élus», puisque la loi en pareil cas, permet la tenue de la réunion en dépit de l’absence de la majorité des élus et membres de l’exécutif. Pourquoi pas, pourrait-on dire, sachant depuis longtemps, combien la présence de nombreux élus au sein des assemblées locales, relève d’un décor de façade inutile, voire même nuisible, à l’exercice de la démocratie participative. On sait, que la Commune d’Oran ne fonctionne en réalité, que grâce à l’engagement et aux efforts de quelques rares responsables élus, conduits par le Maire en poste M. Boukhatem Nourredine. Et à quelques semaines de la fin du mandat des élus communaux, beaucoup désertent complémentent l’arène, se préparant sans doute aux nouvelles joutes politiciennes, annoncées pour le 23 novembre prochain. Et comme à chaque fois en de telles échéances, les «armes» sont affûtées et les coups bas interdits se préparent dans les chapelles partisanes et les clans convoitant le pouvoir municipal. Une défection, voire une désertion qui en dit long sur l’état des lieux qui y règne au sein de cette assemblée élue, en charge de la gestion et de la maintenance de la Ville. Ainsi, ils étaient à peine une dizaine à examiner, avant d’adopter divers dossiers dont celui des dettes de l’APC envers les entreprises conventionnées, pour la collecte des ordures ménagères. Des dettes d’un montant de 30 milliards de centimes qui impactent négativement la mission d’entretien et de préservation de l’environnement à travers la Cité. Avec ce dossier crucial, on note aussi, que des questions subsidiaires liées à des revendications corporatistes, figurent toujours au programme de l’APC, à l’image de cette «prime de l’Aïd El Kébir» remise chaque année sur le tapis par les représentants du syndicat communal. A l’heure où la conjoncture économique et financière du pays exige les efforts de tous, la prime d’un montant de 4 000 DA pour chacun des 7 000 travailleurs communaux, a été «estimée au dessous des vœux des travailleurs», qui veulent la voir doubler. Au nom de quel droit ou de qu’elle légitimité, des employés administratifs, comme tant d’autres en Algérie peuvent-ils prétendre, à une subvention de l’achat de leur mouton, tandis qu’une majorité de familles modestes préfèrent faire l’impasse sur cette dépense qu’ils ne peuvent assumer. Tout, est dans la pratique. Les comportements et les mentalités relèvent encore, de cet atavisme irréductible, lié à l’Etat nourricier des années de partage de la rente et du populisme outrancier. N’est-il pas indécent, d’exiger une augmentation de prime, au moment où la Division de l’Hygiène concernée, est pointée du doigt, pour ses dysfonctionnements et ses problèmes inextricables de maintenance, de ses camions benne-tasseuse, immobilisés par des pannes récurrentes qui suscitent de plus en plus d’interrogations…et de suspicions.

Par S.Benali