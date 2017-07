Alors que nous sommes au cœur de l’Eté, le gouvernement veut donner des signaux positifs quant à l’ambiance qui caractérisera la rentrée sociale. Les ministres de l’Education et de la Solidarité nationale, ont déjà ouvert le bal des mesures gouvernementales destinées à assurer une rentrée sociale apaisée. Ces deux départements sont en effet aux avants postes de la bataille que mène présentement le gouvernement, après un Ramadhan plutôt réussi et un début de saison estivale, disons sans trop d’encombre, excepté les incendies de forêts. L’intense activité des ministres promis par le Premier ministre qui leur interdit tout départ en congé, intéressera-t-elle grand monde ? Rien n’est moins sûr dans un pays où la bureaucratie est encore aux commandes et prend un malin plaisir à réduire à sa plus simple expression toute initiative de l’Etat en direction de la société. L’on a vu en effet, beaucoup de décisions qui ne trouvent pas le chemin de l’exécution que plusieurs mois plus tard. Généralement, les opérations initiées par le gouvernement, peinent à se mettre en place et les populations ciblées n’en profitent que partiellement.

Mais, ce n’est pas une raison pour jeter la pierre à l’exécutif et dire que la rentrée sociale prochaine, sera un flop. Accordons-leur le bénéfice du doute, mais posons-nous la question sur la finalité des actions ponctuelles de l’Etat en direction des couches sociales les plus vulnérables. La première interrogation qui vient à l’esprit est de savoir, ce que fait le gouvernement entre deux Ramadhan. La réponse est simple: soutien des prix de produits de première nécessité. Mais c’est tout le monde qui profite de l’aubaine, le riche comme le pauvre. Sous d’autres cieux, la subvention par l’Etat de produits alimentaires n’a jamais été qu’une mesure intermédiaire, en attendant de trouver des solutions définitives aux problèmes socioéconomiques. Il se trouve que chez nous, malheureusement, c’est le provisoire qui dure. Jusqu’à pas longtemps, comme au début des années 80, le gouvernement a fait face grâce à l’argent du pétrole. Mais qui peut dire, que dans une année ou deux, nous ne vivrons pas le cauchemar d’un baril à 9 dollars ? Le consensus auquel appelle le gouvernement Tebboune, doit justement répondre à cette question.

Par Smaïl Daoudi