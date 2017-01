L’ETO à bout de souffle…

L’entreprise de transport d’Oran (ETO) aurait lancé un avis d’appel d’offres national (N°04/DG/ETO/2016) pour retenir un opérateur privé devant desservir des lignes urbaines (4G, P1, B, 51) et suburbaines (Oran/Boutlélis et Oran/Aïn El Türck). Selon des sources proches de cette affaire, l’EPIC de wilaya, créée il a quelques années veut renforcer son réseau de transport et surtout s’assurer de rentrées financières sans pour autant dépenser en investissements pour l’acquisition d’autocars et sans frais de fonctionnement. L’idée, “sublime”, serait donc de louer en quelques sorte les autorisations d’exploitation de lignes de transport au niveau de la wilaya d’Oran à des opérateurs privés. L’ETO, en tant qu’entreprise publique, semble donc s’octroyer le droit de se faire remplacer, sur certaines lignes, par un transporteur privé en mesure de lui payer un “droit d’exploitation”. Or on sait que depuis la libéralisation du transport urbain et interurbain, il y a déjà plus de vingt ans, l’Etat lui-même , n’a jamais prévu un tel dispositif de paiement forfaitaire en contrepartie de l’exploitation d’une ligne de transport. Par contre, les obligations fiscales des opérateurs de transport dans une commune donnée, devraient en principe permettre à la collectivité locale d’encaisser quelques ressources financières bien utiles à combler le déficit des caisses municipales. Et c’est évidement loin d’être le cas. A ce sujet, on peut se demander pourquoi la création de l’EPIC ETO n’a pas été le fruit de la Mairie d’Oran elle-même, aujourd’hui en quête de voies et moyens devant permettre d’améliorer sa situation. Il est vrai que la Commune oranaise a été traumatisée par l’échec et la faillite programmée de sa vieille grande régie des transports urbains, la RMTUO, qui a dilapidé on le sait des sommes d’argent colossales dans une ambiance de laxisme et d’impunité totale. Un grand nombre de salariés, dont de nombreux syndicalistes, ont été par la suite récupérés et intégrés aux effectifs de la nouvelle entreprise de wilaya, l’ETO, qui allait fatalement connaître ses premiers couacs et soubresauts. Les dépenses et les charges de personnel dépassaient de loin les recettes financières. Malgré l’injection de crédits et subventions de l’Etat, le spectre de la faillite reste présent face au déséquilibre financier. La comptabilité analytique, pour chaque autocar en circulation, faisait ressortir des situations critiques hallucinantes générées par des dépenses de fonctionnement en personnel, carburants, maintenance, pièces détachées, gardiennage et sécurité dépassant de loin toutes les normes élémentaires. Et voila qu’aujourd’hui surgit l’idée, et la décision, d’introduire sur les lignes de transport une sorte de sous-traitant, un opérateur puissant en mesure de remplacer l’ETO à travers un juteux contrat de plus de 15 000 Da par jour et par autobus… On sait pourtant que les autorisations d’exploitation de lignes de transports urbain et suburbain ont été gelées depuis longtemps par le Ministère concerné en raison de la saturation. Sans parler de l’anarchie et du chaos qui règnent dans ce secteur. Alors que se cache-t-il derrière cette décision ?

Par S.Benali