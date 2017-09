<span style='text-decoration: underline;'>Pour répondre à la demande croissante en matière de transport des voyageurs </span>:<br><span style='color:red;'>L’ETUSO annonce l’affrètement de 300 nouveaux autobus</span>

L’Entreprise des transports urbains et suburbains d’Oran (ETUSO), annonce l’affrètement prochainement de 300 nouveaux autobus qui seront injectés dans de nombreuses lignes desservies par cette entreprise dans le groupement d’Oran et certaines localités périphériques a-t-on appris hier de sources bien informées qui précisent que l’affrètement de ces nouveaux autobus est «nécessaire» pour répondre à la demande croissante en matière de transport des voyageurs. Les bus de l’ETUSO assurent actuellement 24 lignes urbaines et suburbaines. Depuis mars 2016, 680 emplois ont été créés et 745 candidats sur 1.100 ayant déposé leurs dossiers pour l’obtention du livret de place taxi, ont été formés par cette entreprise. L’ETUSO va renforcer certaines lignes urbaines et suburbaines qui enregistrent une forte demande et en particulier celles qui ne se trouvent pas sur le tracé du tramway. L’entreprise a recruté des dizaines d’agents (chauffeurs, contrôleurs et receveurs). L’Entreprise des Transports d’Oran gère actuellement, un parc d’une centaine de bus, dont la moitié commence déjà à être touchée par l’usure. Un plan d’action pour la maintenance est annoncé pour la préservation du matériel roulant de cette entreprise.

H.Maalem