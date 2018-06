<span style='text-decoration: underline;'>Les ministères de l’Intérieur, de la Défense et des TIC aux côtés de l’Education nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Leur mission: sécuriser le Bac à tout prix</span>

Le coup de main de son collègue des Postes et TIC, a visiblement encouragé la première responsable de l’Education nationale, qui a préconisé cette année, d’éviter les visites officielles aux centres d’examens pour l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves pour ne pas déstabiliser les candidats et sécuriser davantage les examens.

L’Algérie est à 48 heures de l’édition 2018 du baccalauréat. Le dossier est pris très au sérieux par les pouvoirs publics. Aux dires de la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, rien n’a été laissé au hasard. Les centres d’examen ont été aménagés, nettoyés et près à recevoir les quelques 700.000 candidats. Ces établissements ont été équipés de caméras de surveillance et de brouilleurs, l’encadrement renforcé au maximum, cela, sans oublier l’assistance des services de sécurité dans l’acheminement des sujets d’examen. Le dispositif mis en place par le gouvernement qui, signalons-le, fait intervenir plusieurs départements ministériels, est décrit comme totalement étanche. La ministre de l’Education nationale a été jusqu’à interdire les téléphones portables dans l’enceinte des centres d’examen. Cela vaudra pour les encadreurs, comme pour les candidats.

Les mesures de sécurité sont en effet poussées à l’extrême, puisqu’elles impacteront une partie du fonctionnement de l’administration et l’économie nationale. Et pour cause, la décision de couper purement et simplement le réseau Internet, a été validée par les plus hautes autorités du pays.

La suspension de ce service considéré comme vitale pour une partie de la société, interviendra avant chaque épreuve et durera une bonne heure. Il faut savoir à ce propos, que la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a annoncé récemment, que «l’Internet sera coupé pendant une heure, au début de chaque épreuve du baccalauréat, pour éviter tout ce qui peut entacher cet examen scolaire». Cette décision est justifiée, affirment les cadres du ministère de l’Education nationale par le souci «les fuites sur les réseaux sociaux» qui même sont infimes, ont un écho qui «prend des dimensions énormes». La mesure vise le confort «psychologique» des candidats qui ne doivent pas souffrir de rumeurs infondées.

Le coup de main de sa collègue des Postes et TIC, a visiblement encouragé la première responsable de l’Education nationale, qui a préconisé cette année, d’éviter les visites officielles aux centres d’examens pour l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves pour ne pas déstabiliser les candidats et sécuriser davantage les examens. «Le lancement des examens scolaires nationaux, enregistre des visites officielles aux centres d’examens pour superviser l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves et donner le coup d’envoi, allant parfois jusqu’à l’inspection des classes, ce qui déstabilise les candidats et suscite un climat défavorable à un bon début de l’épreuve», a souligné la ministre.

La sécurité du Bac, c’est également celle des candidats et des encadreurs. Sur le sujet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a mis en place pour la couverture sécuritaire des examens du Baccalauréat 2018, prévus du 20 au 25 juin en cours, un plan portant mobilisation de plus de 18.000 policiers de différents grades. Ce plan prévoit la sécurisation de 2108 centres d’examen à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale au niveau de toutes les wilayas du pays, de 14 centres de collecte, 70 centres de correction, 2 centres d’impression, 66 centres de conservation des copies, précise la même source. Les services de la DGSN seront mis également à contribution pour la sécurisation des centres avancés de conservation des sujets.

Le grand effort de la police, mais aussi de la gendarmerie dans les zones rurales, boucle la boucle d’un dispositif, même s’il est reconduit chaque année, n’est pas moins impressionnant, démontrant la hantise de voire le baccalauréat entaché de fraude. Les pouvoirs publics ne veulent même pas entendre parler de tentative ou de chahut. Il faut dire que l’expérience de l’édition de 2016 qui a été gâchée par des fuites des sujets bien avant le début des épreuves, est à marquer d’une pierre noire. Ces fuites, très largement amplifiées par l’usage des réseaux sociaux, a causé un choc au niveau de l’opinion nationale. L’examen de 2017 a été sécurisé, mais l’on avait constaté la publication de sujets de Baccalauréat sur Internet une quinzaine de minutes après le début de certaines épreuves. Pour 2018, le gouvernement ne veut même pas entendre parler de publication d’épreuve.

Alger: Smaïl Daoudi