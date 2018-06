<span style='text-decoration: underline;'>Visite d’inspection du wali Chérifi à la Corniche oranaise </span>:<br><span style='color:red;'>L’évitement de Mers El Kébir officiellement inauguré</span>

Nonobstant le petit chamboulement dans le programme initialement tracé par la wilaya, et qui devait conduire le wali et les cadres de son exécutif, du moins ceux directement concernés par la saison estivale, tels que les travaux publics, le Transport et le Tourisme, à la Corniche oranaise, la mise fut sauvée avec l’inauguration officielle de l’évitement de Mers El Kébir, désormais fonctionnel depuis hier et dernière étape de la visite de terrain, entrant dans le cadre des préparatifs de la saison estivale.

Le soulagement des pouvoirs publics et des autorités locales, de voir enfin cet ouvrage mis à la circulation, était largement visible sur les visages, tant ce projet fait couler beaucoup d’encre et dévoré des budgets conséquents. Au vu du résultat, l’évitement de Mers El Kébir qui relie cette commune à celle d’Aïn El Türck, jusqu’aux Andalouses, s’impose désormais comme une alternative intéressante pour l’éradication des points noirs et les éternels engorgements de la circulation vécus sur cet axe, été comme hiver. Lors du point de presse improvisé sur les lieux, le wali, a loué le résultat obtenu tout en saluant les prouesses de la direction des Travaux publics, expliquant que cet évitement, comme son nom l’indique, va apporter de l’apaisement dans la circulation, notamment lors des grandes affluences.

En matière de sécurisation des axes routiers, le nouvel ouvrage est concerné par le Plan Delphine, répondra le chef de l’exécutif. Pour en revenir au couac de cette sortie de terrain, il y a lieu de noter l’annulation à la dernière minute, de la visite aux deux stations de Bomo-Plage et des Coralès, mais sans grande incidence, sur le déroulement de la visite.

L’urgence se situait beaucoup plus du côté de la Plage «Les Dunes de Cap Falcon où un tronçon routier fut rouvert à al circulation, après qu’il y eut effondrement de la chaussée, causé par des travaux effectués par un investisseur. Etant un accès important pour juguler le flot des voitures qui y transitent, notamment en période estivale, il devenait en effet, plus que crucial pour que ce tronçon retrouve sa fonctionnalité. Selon les explications du chef de l’entreprise de réalisation, les travaux de bitumage seront achevés avant la fin de semaine, au plus tard jeudi. Profitant de sa présence sur les lieux, le wali a sommé les responsables locaux et le chef de daïra de notifier, les contrevenants qui se sont accaparés les espaces sur la plage pour les libérer au public.

Mr Chérifi insistera auprès des responsables locaux et ceux de la sûreté pour maintenir l’espace réservé aux citoyens, ordonnant à l’occasion, la démolition d’un muret de séparation érigé sur le sable par un propriétaire d’un hôtel. A ce propos, et rebondissant brièvement sur le dossier des extensions illicites, le wali ordonna au chef de daïra d’ouvrir une enquête sur une supposée construction illicite à Trouville, soutenant par la là, que la force de loi, doit s’imposer en toute circonstance.

Concernant la liaison maritime entre Oran et Aïn El Türck, l’on saura que celle-ci sera opérationnelle dès le 1er juillet de l’année en cours, à raison de deux navettes quotidiennes pour une capacité d’environ 360 passagers par navette. Les travaux du brise-lame, étant en voie d’achèvement. Enfin, Mr Chérifi exigea des responsables locaux, un peu plus de volonté pour donner un aspect attrayant au boulevard des Dunes, par de opérations d’embellissement.

Karim Bennacef