<span style='text-decoration: underline;'>Délivrance d’un permis de construction non conforme à Clairefontaine</span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-maire d’Aïn El Türck, objet d’une instruction judiciaire</span>

Une instruction judiciaire a été ouverte par le Parquet près le tribunal d’Aïn El Türck contre l’ex-maire d’Aïn El Türck, Ali Tebbak Chérif, actuellement membre de l’assemblée populaire, pour une affaire de délivrance de permis de construire à un particulier habitant la station balnéaire de Clairefontaine.

L’affaire étant en instruction, elle risque de dévoiler de graves dépassements dans l’établissement du permis de construire au profit du demandeur, un citoyen algérien, résidant en France.

Selon les premiers éléments d’informations, le permis de construire en question, a été établi en 2016 pour une habitation de niveau R+1 située à quelques mètres seulement du rivage. Or, il se trouve que le propriétaire de la bâtisse, a élevé 5 étages supérieurs et un étage inférieur (R-1) donnant sur la façade maritime et ce, en flagrante violation de la loi en vigueur. Cependant, outre la transgression des normes d’urbanismes telles que dictées dans le permis de construire initial, ce sont les circonstances de l’établissement du permis de construire par l’APC au profit du propriétaire de l’habitation, qui poseraient en fait problème. Des indications laissent entendre que les procédures d’usage pour la confection d’un permis de construire, n’ont pas été respectées et seraient même entachées d’irrégularités.

Des irrégularités qui auraient un lien avec la disparition des deux registres administratifs de conformité et de la Loi 08/15, retrouvés plus tard, mais avec des pages manquantes. Affaire pour laquelle avait été auditionné l’ex-maire en question dans cette histoire de permis de construire au côté d’autres membres élus de l’ancienne assemblée et de certains agents de l’urbanisme de l’APC d’Aïn El Türck. Ceci dit, et en attendant les conclusions de l’instruction judiciaire ouverte contre l’ex-maire d’Aïn El Türck, il y a lieu de savoir qu’une pétition avait été signée par les locataires de Clairefontaine, voisins aux propriétaires de la bâtisse, bénéficiaire du belliqueux permis de construire pour dénoncer la non-conformité de l’habitation, le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment en matière de distance ainsi que le non-respect de l’article du code communal stipulant «le droit de regard» vu que l’édifice s’élève sur cinq niveaux et obstrue la vue sur mer. Ces mêmes signataires de la pétition, ont déclaré avoir, à maintes reprises, saisi les autorités locales de l’APC d’Aïn El Türck, dont l’ex-maire en question à propos de ce litige et ce, avant même que ne soient entamés les travaux, mais aucune réponse ne leur a été rendue.

Karim Bennacef