<span style='text-decoration: underline;'>Jugé par le tribunal criminel</span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-P/APC d’Arzew écope de 3 ans de prison ferme</span>

Le tribunal criminel de la cour d’Oran, a condamné l’ex-P/APC d’Arzew B.A.B, pour faux et usage de faux, à la peine de trois ans de prison ferme, alors que le représentant du ministère public avait requis contre lui cinq années de réclusion.

Les faits de cette affaire éclateront au courant de l’été 2014, suite à une plainte déposée contre ce responsable pour faux et usage de faux. Selon les faits, alors qu’un projet d’assainissement sur l’évacuation des eaux usées au niveau de la localité de Sidi Moussa, avait été lancé suite aux avis d’appels d’offres, deux délibérations ont été conclues pour ce même projet. Un procédé non conforme aux lois. L’enquête ouverte par les gendarmes, suite à cette plainte, conclura à ce dépassement. Présenté par devant le magistrat instructeur, le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire. Cité ce jeudi à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, il niera les accusations portées contre lui. Il expliquera, que jamais il n’a commis pareil acte et qu’il n’y a eu qu’une seule délibération pour ce projet. Toutefois, les investigations des éléments sécuritaires et les témoignages de certains élus le confondront. Le faux porte sur deux délibérations, la première d’une valeur de 2,3 milliards de dinars, portant le N°44 et la seconde portant sur ce même marché, le N°44 bis, dont la valeur a été estimée à 2,2 milliards de centimes. Le président de l’audience lui demandera alors, pourquoi ces deux délibérations pour un seul marché. Signalons, que représentée par son avocat, l’APC qui avait porté plainte, expliquera qu’elle n’a pas été lésée. Une réponse qui étonnera le représentant juridique de la wilaya qui dira comment l’APC qui s’est constituée partie civile devant l’instruction, vient aujourd’hui affirmer, qu’elle n’a pas été lésée ? Une question de taille qui restera sans réponses adéquates. Les délibérations bis n’existent pas, expliquera cette même défense de la wilaya. Elle n’a été utilisée que pour marquer certains dépassements. Insistant sur l’abstention lors des élections, portant sur cette délibération. Il existe deux délibérations ajoutera cette même défense, une vraie et une fausse. On ne peut délibérer deux fois pour une même affaire. La défense du prévenu, constituée d’un parterre d’avocats, plaidera la non culpabilité pour son mandant.

F.Abdelkrim