<span style='text-decoration: underline;'>Fifagate</span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-président de la Fédération brésilienne,Teixeira tombe à son tour</span>

L’ancien président de la fédération brésilienne de football (CBF), Ricardo Teixeira a été suspendu à vie par la commission d’éthique de la Fifa pour son implication dans le vaste scandale de corruption du Fifagate, écopant au passage d’une amende de 907.000 Euros.

Même si le gendre de l’ex-président de la Fifa Joao Havelange, aujourd’hui décédé, n’a jamais été condamné par la justice américaine, contrairement à son successeur José Maria Marin, il ne pourra plus désormais occuper aucune activité dans le football, au niveau national comme international. Patron tout puissant du football brésilien de 1989 à 2012, cet avocat de 72 ans a été suspendu à vie pour avoir obtenu des dessous de table en échange de contrats accordés à des sociétés pour les droits médias et marketing de compétitions de la CBF, de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et de la Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), entre 2006 et 2012, selon le communiqué de la Fifa. Dans le cadre de ce vaste scandale baptisé «Fifagate», seuls deux anciens responsables du football sud-américain ont comparu aux Etats-Unis en 2018 durant un procès qui avait exposé les millions de dollars de pots-de-vin versés par des sociétés de marketing sportifs aux responsables du football d’Amérique latine, en échange des droits de retransmission télé et de promotion de tournois du continent, dont la Copa America et la Copa Libertadores. Juan Angel Napout, ancien patron de la Fédération paraguayenne et ex-président de la Conmebol, avait été condamné à neuf ans de prison, la plus lourde peine prononcée par la justice américaine contre un baron du football sud-américain dans l’affaire du Fifagate. L’ex-président de la Confédération brésilienne, José Maria Marin, avait lui été condamné à quatre ans de prison. Contrairement à José Maria Marin, arrêté à Zurich en 2015, M. Teixeira n’a pas été jugé aux Etats-Unis car il n’a jamais été extradé. Marco Polo Del Nero, successeur de M. Marin, a également été suspendu à vie pour son implication dans ce vaste scandale. Bien avant le Fifagate, Ricardo Teixeira, allié de l’ex-président de la Fifa Sepp Blatter, toujours suspendu, et qui avait obtenu l’organisation du Mondial-2014 au Brésil, avait aussi été l’un des principaux bénéficiaires de l’affaire ISL. Détentrice des droits exclusifs sur la Coupe du monde, ISL avait fait faillite en 2001. Selon des documents judiciaires publiés en 2012, il apparaît que cette société avait versé des pots-de-vin au prédécesseur de M. Blatter, Joao Havelange. Au total, selon les mêmes documents, Havelange et son gendre Teixeira, ont reçu plus de 40 millions de francs suisses (37 M EUR) de pots-de-vin de la part d’ISL entre 1992 et 2000. Ces sommes étaient présentées comme des commissions, or à l’époque les commissions privées n’étaient pas considérées comme de la corruption en Suisse.