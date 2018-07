<span style='text-decoration: underline;'>Espagne </span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-président du FC Barcelone Sandro Rosell va être jugé pour blanchiment d’argent</span>

L’ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour blanchiment d’argent lié à la vente de droits télévisés de matchs de l’équipe du Brésil et à un contrat de sponsoring de Nike, a annoncé vendredi la justice espagnole.

«Les accusés faisaient partie d’une organisation criminelle à travers laquelle ils se sont appropriés des fonds de la Fédération brésilienne de football relatifs aux droits de retransmission des matchs de sa sélection et des sommes provenant du contrat de sponsoring de Nike avec la sélection brésilienne», a indiqué le tribunal dans son communiqué.

L’épouse de Rosell, un avocat andorran et trois autres personnes sont également renvoyés devant la justice dans cette affaire. Selon le tribunal, près de 15 millions d’euros provenant de commissions illicites liées à la vente de ces droits télévisés sont arrivés sur des comptes en Espagne et en Andorre de Rosell, en détention provisoire depuis mai 2017, et de son épouse. Cinq millions d’euros, liés au contrat avec Nike, multinationale pour laquelle Rosell avait auparavant travaillé au Brésil, ont par ailleurs été versés sur un compte andorran lié à l’ancien président du Barça. Les deux contrats avaient été signés par la fédération brésilienne à l’époque où elle était dirigée par Ricardo Teixeira, qui avait démissionné de son poste en 2012, cerné par les affaires de corruption.