<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-procureur de la République près le tribunal de Tlemcen placé en détention provisoire</span>

Le juge d’instruction du tribunal de Ain Témouchent a placé, dimanche soir, l’ex-procureur de la République près le tribunal de Tlemcen en détention provisoire avec la poursuite de l’enquête judiciaire dans des affaires portant notamment sur l’abus de pouvoir, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Le mis en cause est poursuivi dans des affaires portant principalement sur l’«abus de pouvoir, entrave au bon fonctionnement de la justice, menace, atteinte à la liberté individuelle, falsification et insulte d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions», souligne-t-on. Le dossier de l’accusé a été transféré pour poursuite hors territoire de compétence de la cour de Tlemcen vers le tribunal de Ain témouchent, selon les procédures judiciaires en vigueur. L’ex-procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a été suspendu de ses fonctions en août dernier sur décision du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, et conformément aux lois de l’article 26 du statut de la justice, pour mauvaise utilisation de la fonction et de violation volontaire de procédures judiciaires, où son dossier a été renvoyé pour enquête, a conclu la même source.