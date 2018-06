<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme</span>:<br><span style='color:red;'>L’expérience algérienne triomphe</span>

L’approche algérienne qui fait office de modèle à suivre, repose justement sur un traitement multiforme de la violence extrémiste. Le gouvernement algérien est intervenu au plan militaire, mais également politique et juridique, tout en associant la société à toutes les étapes. Ce qui a permis d’isoler les facteurs de nuisance.

Pays-modèle en matière de gestion de crise sécuritaire, l’Algérie passe pour être, aux yeux de la communauté internationale, comme l’exemple à suivre en la matière. Cela a été constaté lors des «Troisièmes conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent», qui se sont déroulées hier Alger. Placées sous le thème «investir dans la paix et la prévention de la violence dans la région sahélo-saharienne», cette manifestation a entièrement reposé sur l’expérience algérienne de déradicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent. D’ailleurs, le représentant algérien à la rencontre, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Bensallah, n’a pas manqué de souligner «la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme». M. Messahel a souligné que l’objectif final de ce genre d’initiatives, vise à «mobiliser l’effort collectif des pays et à renforcer nos capacités respectives de lutte contre cette menace qui ignore les frontières, en particulier dans cette région du Sahel avec laquelle l’Algérie partage de fortes relations historiques, humaines, culturelles, économiques et sécuritaires».

Le caractère important de ces troisièmes conversations régionales, tient dans le niveau élevé des organisateurs, puisque l’on citera le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), l’Institut international pour la paix (IPI), le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse (DFAE), et du Centre africain d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme de l’Union africaine (CAERT). On aura compris qu’autant les politique, les intellectuels, les acteurs de la société civile, que les opérationnels prennent part à cette manifestation, pour profiter d’une expérience algérienne qui a réuni tous ces profils pour surmonter sa propre crise des années 90.

L’approche algérienne qui fait office de modèle à suivre, repose justement sur un traitement multiforme de la violence extrémiste. Le gouvernement algérien est intervenu au plan militaire, mais également politique et juridique, tout en associant la société à toutes les étapes. Ce qui a permis d’isoler les facteurs de nuisance. «S’il est indispensable, l’effort sécuritaire doit nécessairement s’intégrer dans des approches politiques, économiques, sociales, culturelles et cultuelles à long terme qui ciblent les possibles facteurs d’exclusion, de marginalisation ou même d’injustice sociale qui peuvent exister dans la société et que la propagande terroriste exploite extensivement à son avantage», a déclaré le ministre, à ce propos, le ministre des Affaires étrangères L’Algérie a considéré que le combat contre le radicalisme «est un défi qui nous interpelle individuellement et collectivement» relève M.Messahel, non sans noter que «sa prise en charge adéquate, exige la mobilisation de l’Etat, des institutions publiques, de la société civile et surtout du citoyen, comme elle nécessite la mise en place de stratégies multisectorielles à long terme qui implique tous les secteurs d’activités».

Le ministre a souligné que «dans cette démarche, les politiques de concorde civile et de réconciliation nationale, prônées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et mise en œuvre avec l’appui massif du peuple algérien, ont joué un rôle déterminant dans le retour par les moyens pacifiques de la paix, la sécurité et la stabilité du pays et permis ainsi à des milliers de personnes engagées dans la violence terroriste, de réintégrer la société».

Cette démarche, a noté M. Messahel, «a été soutenue par une politique de déradicalisation portée par la mise en œuvre de profondes réformes, toutes guidées par la volonté de promouvoir l’inclusion et lutter contre les facteurs d’exclusion dans tous les secteurs d’activités».

Au niveau international, il a été relevé qu’en sa qualité de co-présidente avec le Canada du Groupe de travail du GCTF sur l’Afrique de l’Ouest, l’Algérie «ne ménage aucun effort en vue de contribuer par ce biais au renforcement des capacités régionales de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme». C’est dire le volontarisme de l’Algérie qui entend exporter son expérience, non pas pour en tirer des dividendes, mais pour donner toute sa chance à la paix.

Alger: Smaïl Daoudi