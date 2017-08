<span style='text-decoration: underline;'>Football / Ligue 1 Mobilis (2017-2018)</span>:<br><span style='color:red;'>LFP: Des droits TV à 550 millions DA</span>

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi un montant cinq-cent-cinquante millions de Dinars (55 milliards de centimes) comme montant global des droits-télé pour les Ligue 1 Mobilis pour la saison 2017-2018, dont une partie fixe de dix millions de Dinars (1 milliard de centimes) octroyée à chacun des 16 clubs.

«Chaque club dont un match est télévisé, que ce soit à domicile ou à l’extérieur recevra la somme de 450 000 DA (45 millions de centimes)» a encore détaillé la Ligue dans un communiqué, ajoutant que «10 % du montant global, soit 5 500 000 DA constituera la quote-part de LFP» et qui servira à son fonctionnement. Le restant de la somme constituera «les primes du classement final», au moment où les clubs engagés dans des compétitions africaines recevront un montant de 1 500 000 DA (150 millions de centimes) pour chacun de leurs matchs aux tours éliminatoires. Concernant le Naming (appellation commerciale donnée aux championnats de Ligue 1 et Ligue 2), la LFP a révélé que l’opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» verse la somme de 210 millions de Dinars (21 milliards de centimes) pour les droits de nommer ces deux championnats du nom de sa marque. « Neuf millions de Dinars (900 millions de centimes) pour les clubs de Ligue 1 et quatre millions (400 millions de centimes) pour les clubs de Ligue 2» a encore précisé l’instance du président Mahfoud Kerbadj sur le site officiel de la LFP.