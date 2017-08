<span style='text-decoration: underline;'>Championnat de ligue une, 1ère journée | MCO – USMB </span>:<br><span style='color:red;'>L’heure de vérité pour El Hamri</span>

C’est sans crainte, que les Hamraoua vont aborder cet après-midi, leur premier match de la nouvelle saison. Mais ils savent, que leur adversaire du jour, à savoir, l’équipe de l’USMB, ne va pas se présenter sur le terrain de Zabana en victime, mais pour se battre de toutes ses forces, pour réussir un bon début de championnat. D’aucuns estiment, que ce sera un match piège par excellence, pour le team d’El Hamri. Bouakez a tout fait, pour que les joueurs soient mis dans les meilleures dispositions, pour aborder ce match contre Blida, en toute confiance.

L’équipe du Mouloudia d’Oran, ne compte pas d’absents, et semble bien prête pour un bon résultat à domicile. Le coach Hamraoui aura cependant, à faire des choix douloureux, pour dégager son onze d’entrée.

Car les titulaires et leurs doublures, sont à peu près du même niveau. Bouakez a beaucoup parlé à ses joueurs, et son discours s’est voulu rassurant, dans le but évident, de voir ses joueurs évoluer sans pression.

Les supporters quant à eux, n’attendent que la victoire. Et c’est le même cas pour le président Belhadj, qui ne veut pas entendre parler de faux pas. En somme, rassuré par les échos, concernant la préparation de l’équip,e et les performances durant les matches amicaux, tout El Hamri veut voir l’équipe traduire cette belle forme sur le terrain, dès cette première journée, face à la formation de Blida. S’agissant de la stratégie de jeu, à mettre sur place cet après-midi, l’entraineur tunisien d’El Hamri s’est gardé, de souffler le moindre mot ou un pronostic.

Il a seulement déclaré, que l’équipe sera prête pour ce match, et que les joueurs ont travaillé durement en ce sens. Il précisera également, que le plus important est que ses joueurs appliquent parfaitement, les consignes sur le terrain.

Avec quelle équipe face à Blida ?

La formation du Mouloudia d’Oran semble bien préparée, et dans de bonnes dispositions, pour réussir son match face à Blida.

Ayant effectué un recrutement acceptable et offert une bonne préparation à l’équipe, les responsables du club, ont donc appliqué convenablement, le plan d’action mis en œuvre. Bouakez, quant à lui, a désormais une idée fixe sur les capacités de chacun de ses éléments et n’aura aucune difficulté, à mettre dans le bain un onze homogène, capable d’engranger les trois points de la victoire.

L’entraîneur en chef et ses assistants ont déjà leur idée, sur les éléments qui sont les mieux armés, pour entamer la saison.

Dans les bois, on retrouvera Nateche. En défense, le coach comptera certainement sur Helaïmia, Mekkaoui, Lakhdari et Sebbah. Au milieu du terrain, ce seront Ferrahi, Heriat et Boudoumi, des titulaires indiscutables, alors qu’Elamali, Bentiba et Taïba(ou Souibaah) composeront le secteur offensif.

Les dernières retouches

de Bouakez

Après un travail intense durant la semaine de préparation, le staff technique a diminué considérablement la charge, afin de permettre aux joueurs de bien récupérer. La dernière séance d’entraînement, s’est déroulée hier, à Zabana, où l’entraîneur en chef et ses adjoints ont procédé aux dernières retouches, et dévoilé la liste des 18 joueurs, convoqués pour le match de cet après-midi. La troupe Hamraoui a rejoint par la suite l’hôtel Phoenix, pour la mise au vert.

