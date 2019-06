<span style='text-decoration: underline;'>Algérie – Sénégal (Aujourd’hui à 18 heures)</span>:<br><span style='color:red;'>L’heure de vérité pour les Fennecs</span>

Après avoir démarré sur les chapeaux de roue face aux Harambee stars de Migné, les Verts de Belmadi auront–ils l’opportunité de créer la sensation face aux Lions de la Téranga, considérés par les spécialistes de la balle ronde comme les favoris de cette édition, bien sûr avec les Pharaons du mexicain Aguirre ?

Un vrai test grandeur na ture pour les Mahrez et Cie pour frapper un grand coup dans l’arène de la banlieue cairote et pourquoi pas marquer leur territoire avant les échéances du second tour qui vont s’avérer décisives pour la suite de la compétition. Malgré une entrée des Verts un peu mitigée qui a vu ces derniers avec deux visages face à une équipe kenyane qui n’était point un foudre de guerre, une première mi temps entreprenante avec deux réalisations qui ne prêtent point à aucune équivoque étouffant dans l’œuf des Harambee Stars très frileux, considérant le match plié, les camarades de l’étincelant Attal, dormirent sur leurs lauriers et laissèrent le soin à leurs vis-à-vis de manœuvrer à bon escient, une gestion qui peut faire mal devant l’armada sénégalaise friande de l’attaque à outrance au vu du match face à la Tanzanie avec à la clé l’absence de quatre éléments clés à l’instar des Sadio Mané et Koulibaly pour ne citer qu’eux. Le duel au sommet de Belmadi et Aliou Cissé sera déterminant pour l’issue du match où chaque coach a déjà établi ses plans de bataille pour prendre les trois points du match et terminer leader du groupe afin d’éviter plus particulièrement l’Egypte lors du second tour (8èmes de finale). Les Feghouli, Bennacer, Attal et autres sont conscients qu’ils auront une occasion en or pour frapper fort et faire oublier définitivement les dernières CAN qui il faut le rappeler, ont été des bides des plus surprenants au vue de l’élimination dès le premier tour.

A.Remas