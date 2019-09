<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés – NA Hussein Dey</span>:<br><span style='color:red;'>L’heure de vérité pour Yaïche</span>

Malgré son calme et son savoir faire, le nouvel entraîneur de l’USMBA, Abdelkader Yaïche, devra prouver sa notoriété devant le public cet après-midi dès 17h45 sur le terrain du stade du 24 Février de Sidi Bel-Abbès.

Un match à domicile à ne pas rater pour les camarades de Hamzaoui s’ils veulent limiter les dégâts suite aux trois revers en autant de matchs joués. Certains éléments du cru, ont été déçus en ce début de saison surtout pour les Abbés, Bouda et Benlebna. D’autres à l’instar des Achour, Aïchi, Gharbi et Belhocini se sont imposés en vrais maîtres à bord.

La semaine qui a précédé ce match d’aujourd’hui entre l’USMBA et le NAHD, a été perturbée par la recherche d’un entraîneur, l’affaire Baba qui avoua son souhait de prendre les reines de la SSPA/USMBA, et la caisse vide qu’on espère renflouée avec les trois milliards de l’APC. Sur le terrain, le public ne cherche qu’une victoire salvatrice de départ calamiteux d’El Khadra. Le meneur de jeu et capitaine d’El Khadra, convoité par l’Espérance de Tunis, Abdennour Ihab Belhocini, s’exprime pour le match de son équipe contre le NAHD: «Nous avons travaillé dur pendant ce petit stage de la trêve de deux semaines avec des entraînements au biquotidien et deux rencontres amicales.

Notre but, est d’assurer nos premiers trois points de la victoire ce jeudi afin de quitter la dernière place. Ces trois défaites nous compliquent les choses et on devra vaincre aujourd’hui et ravir nos supporters».

B.Didéne