<span style='text-decoration: underline;'>Le programme P3A d’appui au ministère de l’Industrie </span>:<br><span style='color:red;'>L’heure des bilans</span>

Dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), le ministère de l’Industrie et des mines a organisé hier, le séminaire de clôture du jumelage institutionnel avec un consortium européen (France – Espagne – Finlande), intitulé « Appui au Ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle ».

Lancé en 2016 et financé à hauteur de 1,45 million d’euros par l’Union européenne (UE), ce jumelage est mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et un consortium européen constitué du ministère français de l’Economie et des finances, comme chef de fil, du ministère espagnol de l’Economie et du ministère finlandais de l’Emploi, du travail et de l’économie.

D’une durée de 24 mois, ce jumelage, qui vise à contribuer à la politique de modernisation industrielle de l’Algérie et à renforcer ses capacités d’innovation industrielle, indique le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines, Kheireddine Midjoubi, a permis d’apporter un appui au ministère de l’Industrie dans la définition de sa stratégie d’innovation industrielle.

Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la mise en œuvre de ce jumelage institutionnel géré par l’unité de gestion du programme P3A (UGP3A) avait pour objectif notamment d’aider à l’élaboration de la stratégie d’innocence industrielle du ministère de l’Industrie et des mines et de son cadre réglementaire, la réalisation des études et des analyses stratégiques suivant les standards internationaux et aussi la mise en place du réseau des structures d’appui aux PME et de pôles industriels. Il est également question de renforcer les compétences des cadres du ministère, des réseaux d’appui et des opérateurs économiques sur les questions d’innovation. Compte tenu de ces objectifs, cette rencontre permettra aux acteurs du jumelage et aux participants de faire part des résultats obtenus en ce qui concerne l’aboutissement des actions opérationnelles prévues.

Selon le même responsable son département est très satisfait de cette coopération fructueuse visant le développement du secteur de l’Industrie en Algérie. L’implication du ministère et des organismes d’appui a permis d’obtenir d’ores et déjà de nombreux résultats que le ministère entend pérenniser au-delà du jumelage. Il s’agit entre autre de l’élaboration de la stratégie d’innovation industrielle et la mise en place d’un système d’information stratégique intégré sur l’innovation, l’intégration de l’aspect «innovation» dans la mission de l’agence nationale de développement des PME et le lancement d’une première enquête pilote sur l’innovation dans les entreprises industrielles. La création d’un pôle de compétitivité agro-alimentaire de la Mitidja (PCAM) et l’organisation de formations de formateurs et de cadres algériens sur le management de l’innovation qui font partis des objectifs du programme.

À rappeler que le jumelage est d’une durée de 24 mois avec un budget de 1,45 million d’euros. À propos des ressources, environs 552 journées d’expertise, 40 experts mobilisés et 72 missions d’experts en Algérie ont été effectuées en Algérie. 6 séminaires en Algérie,9 Comités de pilotage et 7 visites d’études dans l’UE ont été également effectuées lors de cette durée.

Alger: Noreddine Oumessaoud