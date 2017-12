Une nouvelle date fériée est venue s’ajouter dans le calendrier algérien. En effet, le 12 janvier sera un jour chômé et payé dans notre pays à l’occasion du nouvel an amazigh. L’annonce a été faite officiellement lors du dernier Conseil des ministres dont le communiqué stipule clairement que «Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain, le gouvernement étant chargé de prendre les dispositions appropriées à cet effet».

C’est là une avancée majeure dans la longue lutte du mouvement berbère qui voit amazighe reprendre toute sa place et ses droits dans une Algérie tolérante et démocratique. Il faut enregistrer ici, que l’Etat algérien a fait de la promotion de cette langue une constante centrale de sa politique durant les dernières années. Un choix national qui a vu l’amazighité reconnue comme langue nationale et par la suite officielle constitutionnellement.

Les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque amazighe est enseignée dans 38 wilayas du pays et le gouvernement comme décidé par le chef de l’Etat, est chargé d’accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d’une Académie algérienne de la langue amazighe.

Tous les voyants sont donc au vert, et les intentions de l’Etat algérien sont claires de faire de la langue amazighe une constante nationale, comme défini par la constitution, au même titre que l’arabe et l’islam. Mais en face, il y a toujours certaines parties qui veulent jeter la suspicion et n’abandonnent toujours pas de faire de cette constante nationale leur fonds de commerce pour exister et attiser la division. Une manipulation qui a déjà été dénoncée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Mais malgré ces fauteurs de trouble, il n’en demeure pas moins que sur le terrain les choses avancent dans la bonne direction et très rapidement. Les Algériens du nord au sud et de l’est à l’ouest, reconnaissent ces avancées et amazighe comme l’islam aussi ne sauraient être éternellement sous l’emprise des extrémistes de tout bord qui exploitent à des fins bassement politiciennes des biens communs à tous les Algériens.

En cette fin d’année 2017, nous venons d’assister à une décision historique qui ne peut être saluée que dans ce sens-là dans l’histoire de l’Algérie indépendante.

Par Abdelmadjid Blidi