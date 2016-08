L’histoire urbaine truffée de tâtonnements

Juste derrière la cité des 1545 lgts à l’USTO/HLM, se dresse l’édifice imposant de la nouvelle Cour de justice d’Oran. Une supra structure, mise en chanter depuis longtemps, qui devait être livrée en Juillet dernier, mais qui, à son tour, risque fort de connaître des retards et des prolongements de délais de réception. Photographiée et évoquée hier, par notre talentueux confrère Adda, cette majestueuse réalisation, à mettre à l’actif de l’ancien ministre de la Justice, Belaïz, est en effet venue, en remplacement de l’ancienne et médiocre battisse, initialement destinée à abriter la cour d’Oran. On se souvient de la grande colère du Ministre de la Justice, en visite à Oran, qui découvrait l’hideux édifice, truffé d’erreurs et d’inepties architecturales, indignes du fonctionnement d’une grande cour de justice… “Oran mérite bien mieux” avait-il lâché à juste titre, indigné par la médiocrité et les malfaçons commises par le laxisme et l’incompétence des responsables locaux de l’époque. L’ancien ministre de la Justice avait même annoncé, que le bureau d’étude et les techniciens concernés seront poursuivis devant les tribunaux, pour dérives et non respect du cahier des charges. Mais au fil du temps et des changements au sein du gouvernement, ce dossier, comme tant d’autres, allait sombrer dans l’oubli et l’indifférence de la rue oranaise, soumise à la fatalité légendaire. L’histoire de la nouvelle Cour d’Oran restera rattachée aux longues péripéties, marquant la “recherche et le choix du terrain”, pour l’implantation du projet. Après la démolition de l’ancienne ferme et des baraques érigées sur ce terrain, longeant le troisième périphérique, le site a été une première fois affecté à un projet de centre culturel, dont les études furent confiées à une bureau d’études italien. Le Wali de l’époque, malgré les recomandation de son secrétaire général, M. Khéireddine, avait ordonné le lancement, puis le paiement de ces études, qui allaient au final, être jetées aux oubliettes. Car entre-temps, l’idée d’un grand “palais de la culture” avait germé, dans la tête de certains décideurs, qui ne fonctionnaient qu’au registre des improvisations et des effets d’annonces. Et juste après le lancement du projet, de “palais de la culture” à Hai Sabah, voilà la grande Sonatrach, qui se désiste de l’acquisition de la carcasse de l’ex hôtel château neuf, et s’engage dans la réalisation de son grand centre des conventions. Ainsi, cette majestueuse battisse de la future Cour de justice d’Oran, a finalement été implantée, à la place d’un complexe culturel, lui-même revu, corrigé à la baisse et déplacé, du coté de l’institut de la météo. Pour les riverains, habitants la cité mitoyenne, ce beau monument aurait pu servir plutôt de “grande mosquée”, à la place de l’infrastructure actuelle, qui ne répond en effet à aucune norme en termes d’accès, de proximité et de stationnement. A l’époque, l’aisance financière acquise par les bonnes recettes pétrolières, allaient interdire une course folle à la consommation des crédits, dans les délais, seul critère d’évaluation des compétences et des performances, des décideurs locaux en panne de politique, et de stratégie coordonnée du développement local…

Par S.Benali