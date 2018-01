<span style='text-decoration: underline;'>Le personnel de l’ASAL a fêté hier le lancement de Alcomsat-1</span>:<br><span style='color:red;'>L’hommage appuyé du président de la République</span>

Cette prouesse technologique n’est pas le fait d’une volonté de montrer ses muscles et le lancement du satellite Alcomsat-1, s’imposait comme une action éminemment réfléchie et stratégique, pour son caractère «plus qu’indispensable pour répondre aux besoins de notre pays en matière de télécommunications spatiales, de services télévisuels, de transmission audio, d’internet à haut débit, de télé-enseignement, de télémédecine et d’autres applications» a expliqué le président.

La science prend toute sa place dans le processus de développement économique du pays, à travers l’ambitieux programme spatial national. Le chef de l’Etat qui a adressé un message aux cadres de l’Agence spatiale algérienne (Asal), n’a pas manqué de souligner l’impératif de la maîtrise des technologies spatiales pour les mettre au service du développement de la nation. Le chef de l’Etat qui s’exprimait à l’occasion de la célébration du personnel de l’ASAL pour la réalisation et la mise en orbite réussie, le 10 décembre dernier, du satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat-1, a affiché la grande disponibilité des plus hautes autorités du pays à apporter un soutien sans faille à leur mission. Cela tient dans «l’engagement de l’Etat en matière de maîtrise des technologies modernes en les mettant au cœur de la dynamique du développement économique, voire sa locomotive», a rappelé le président, tout en exportant l’ensemble de la jeunesse algérienne «à prendre exemple sur le staff technique de notre agence spatiale».

Le propos est donc encourageant, enthousiaste et très fraternel, traduisant l’exceptionnelle réalisation, mais également l’ambition spatiale de la nation algérienne qui a mis en orbite le troisième satellite africain de cette envergure. Pour la circonstance, le chef de l’Etat dont le message a été lu par le Secrétaire général de la présidence de la République, Habba El-Okbi, a indiqué que ce nouveau satellite «permettra aux différentes entreprises nationales, tant publiques que privées, de bénéficier de services qui étaient l’apanage de compagnies étrangères et dont l’accès impliquait d’importantes sommes en devise forte». Cette économie réalisée n’est certainement pas le seul objectif de l’Etat. Le président de la République résume cette ambition algérienne en estimant que «le développement économique passe aujourd’hui par la maitrise des technologies modernes». Et pour cause, le président ne se trompe pas lorsqu’il insiste sur le fait que «les disparités entre pays développés et pays sous développés s’expliquent par leur différence en termes de rapidité d’appropriation de la technologie». L’enjeu étant fixé, l’Algérie a donc pris le chemin de la maîtrise technologique et accordé aux scientifiques de l’ASAL, un hommage appuyé à la hauteur de leur mission, puisqu’ils «viennent de prouver à travers leurs réalisations, que l’acquisition et l’appropriation de la technologie ne nous sont pas inaccessibles et que nous ne sommes pas condamnés à l’achat uniquement de ce qui est produit par les autres», soutient le président de la République dans son message.

Sur un aspect plus politique, le chef de l’Etat a souligné que le bon technologique a été rendu possible grâce à la coopération agléro-chinoise, signé en 2014 et dont le premier fruit a été cueilli en décembre dernier avec la mise sur orbite de Alcomsat 1. Ainsi, et se félicitant du partenariat entre l’Algérie et la Chine, le chef de l’Etat a indiqué que ce dernier «a porté ses fruits en matière de qualification et de formation de compétences algériennes de haut niveau, parmi des docteurs, des diplômés supérieurs et des ingénieurs en sciences exactes en rapport avec la conception, la réalisation, lancement et l’exploitation des satellites et autres spécialités de télécommunications spatiales».

Avec cette réalisation et les formations d’ingénieurs et de docteurs d’Etat assurées par la Chine, l’Algérie a véritablement pris le train de l’innovation et de l’économie technologique. Il s’agira maintenant de rentabiliser le satellite d’en faire un outil générateur de richesse pour l’économie nationale, mais également pour générer de nouveaux investissements dans le domaine de la recherche spatiale. Un jour un Algérien dans l’espace ? Pourquoi pas. Il ne faut rien s’interdire.

Alger: Smaïl Daoudi