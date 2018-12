<span style='text-decoration: underline;'>Clairefontaine (Aïn El Türck)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Hôtel «Mon Château» à l’état de ruines</span>

Quel triste sort que celui réservé à l’illustre Hôtel « Mon Château » de Clairefontaine, qui était par le passé la résidence secondaire du comte de Maraval et qui est actuellement à l’état de ruines. L’indignation est totale chez les riverains qui ne comprennent pas qu’un tel édifice, relevant du patrimoine communal, soit livré, depuis des années, à la dégradation la plus impensable.

Le château n’est plus qu’un amas de ruines, envahi par les rats et les serpents, mais aussi par les marginaux qui y ont trouvé un refuge idéal. Aucun adjectif n’est aussi fort pour qualifier l’état de désuétude atteint par cette bâtisse qui a vu, lors des ses glorieux moments, passer des stars et des personnalités de renom.

Mais son histoire est toute aussi rocambolesque que son actuel piteux état, et ce pour avoir connu des fortunes diverses, avant de sombrer dans le chaos le plus total. Cédé à titre gracieux, à la faveur de la loi de finances de 1976, à l’APC d’Aïn El Türck afin d’en constituer un gisement fiscal et géré en son temps par l’ONAT, l’office du Tourisme, l’hôtel changera de main en sous-location au profit d’un hôtelier.

Quelques années après, ce dernier le sous-louera à son tour, à une compagnie algérienne de navigation aérienne, Air Algérie, qui en fera un centre familial pour ses employés et leurs enfants.

Le centre fermera aussitôt ses portes pour être attribué, à titre compensatoire, à un tenancier d’un établissement de loisirs, délocalisé du «Fort Lamoune».

Naîtra alors, en 2006, un contentieux juridique entre l’APC d’Aïn El Türck qui décida de faire valoir ses droits sur cet édifice, la compagnie Air Algérie et l’occupant.

Ce dernier, sera débouté par la justice et sommé de quitter les lieux. L’APC d’Aïn El Türck finira par obtenir gain de cause et restituera à son profit le «Château», qui demeurera fermé durant toutes ces années, jusqu’en 2017, date à laquelle l’on apprendra que le bien est cédé en concession à Air Algérie contre un bail locatif annuel de 5 millions de dinars. Sauf que, et même si la transaction est jugée peu profitable pour l’APC d’Aïn El Türck, aucun travail de réaménagement ou de réhabilitation, n’a été entrepris, depuis.

L’hôtel demeure hermétiquement fermé, livré à l’abandon. Sa façade principale donnant sur le boulevard «Les Milénettes», l’édifice pointe son nez telle une verrue répugnante, défigurant le paysage immédiat.

Pour les riverains, il aurait été plus judicieux que sa gestion soit prise en charge par l’APC pour en faire un centre de loisirs ou le confier carrément à un opérateur touristique qui le rétablira à sa juste valeur. D’autant plus, qu’avec l’avènement des Jeux méditerranéens de 2021, les équipements touristiques de prestiges manquent drastiquement dans la région.

Karim Bennacef