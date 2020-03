<span style='text-decoration: underline;'>Travail</span>:<br><span style='color:red;'>Libérer les travailleurs pour se protéger du coronavirus</span>

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Achek Youcef Chawki a indiqué hier à Alger que le dispositif, mis en place par l’Etat pour assurer les paiements de salaires aux travailleurs mis en congé d’office, vise à éviter la propagation du coronavirus.

Selon le ministre qui intervenait hier matin sur les ondes de la radio nationale, « cette décision extrême a été décidée afin d’éviter la concentration de personnels sur un même lieu et éviter ainsi la propagation à grande échelle du virus ». Le ministre estime qu’il ne s’agit pas « de geler totalement » les activités du pays, mais « celles à caractère stratégique continueront à fonctionner normalement ». Concernant les catégories de personnels devant rester en activité, M. Achek Youcef citera, notamment, celles mobilisées dans les établissements de santé mais également celles chargées de la sécurité publique, de certaines administrations comme celles des postes, des douanes, de la Sécurité sociale, ou bien encore celle des services de nettoiement.

Tout en rassurant les travailleurs, le ministre a indiqué que « tous les employés amenés à cesser leur travail seront, comme le stipule le décret présidentiel publié à cet effet, rémunérés normalement».

Pour ce qui des travailleurs du secteur privé et économique, le ministre a précisé qu’ils sont concernés par la mise en congé, faisant toutefois observer qu’il y a des dispositions à prendre autres que celles de la Fonction publique.

«Il y a beaucoup de leviers tels que les reliquats des congés ou les congés par anticipation pour les travailleurs de ce secteur lesquels peuvent aussi aller vers une convention collective avec les travailleurs en concertation avec le partenaire social», a-t-il dit.

Le ministre a signalé par ailleurs, que des facilitations vont permettre aux personnes retraitées et les plus vulnérables à la maladie, de leur verser leur pension sans qu’elles aient pour cela à se déplacer. Il ajoute qu’un Numéro vert, le 3011, leur précisera les procédures à suivre pour percevoir cette dernière.

A rappeler dans ce sens, que le premier ministre avait fixé, par décret exécutif, les catégories des travailleurs concernés par le congé exceptionnel, dans le cadre des mesures décidées par le chef de l’Etat afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Le texte exhorte les administrations publiques au niveau central ainsi que dans les collectivités territoriales « à mettre en position de congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de leurs effectifs, dont la présence sur les lieux de travail n’est pas considérée comme étant essentielle pour la continuité de service, notamment, les structures d’utilité publique ».

Les personnels relevant des secteurs de la santé, de la sûreté nationale, de la protection civile, des douanes, de l’administration pénitentiaire, des transmissions nationales, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de l’autorité vétérinaire et phytosanitaire, des services de l’hygiène et du nettoiement et ceux affectés aux missions de surveillance et de gardiennage, sont exclus. Le même décret stipule que les autorités compétentes dont relèvent ces personnels peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs et de tout personnel dont la présence n’est pas jugée indispensable.