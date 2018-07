<span style='text-decoration: underline;'>Messahel depuis hier à Washington pour parler de culte</span>:<br><span style='color:red;'>Libertés religieuses: le nouveau front américain</span>

Les Etats-Unis ont convié à cette réunion, 175 représentants de la société civile et 100 chefs religieux. La réunion plénière attendue pour aujourd’hui, constituera le point de converger des discussions qui ont eu, hier, entre les représentants d’organisations de la société civile et ceux des gouvernants.

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a pris part hier à Washington, à la première réunion ministérielle sur la liberté religieuse dans le monde. Si les participants à la rencontre qui prendra fin aujourd’hui, ont discuté des défis liés à la liberté de culte au sein de l’humanité, l’apport de l’expérience algérienne en la matière, a constitué un cas d’école d’un intérêt certain pour de nombreux pays qui vivent la problématique de l’intolérance religieuse.

Beaucoup de participants ont découvert entre autre, la lutte de l’Algérie contre la persécution et la discrimination à l’encontre des groupes religieux. A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a représenté à cette conférence l’expérience, mais aussi l’expertise de l’Algérie. Le gouvernement a, faut-il le souligner, légiféré sur la question et montré une claire volonté de protéger le référent religieux national, sans atteindre à la liberté d’exercice des autres religieux, à la condition qu’elle ait une présence effective. La loi algérienne qui lutte contre les dérives sectaires et forcément violente à terme de certains courants qui disent appartenir à l’Islam ou à la chrétienté, sont combattus par force de loi.

Le ministre des Affaires étrangères a mis en exergue la différence qu’il y avait entre la pratique religieuse autorisée et défendue par les pouvoirs publics et le dévoiement de celle-ci, souvent à des fins de déstabilisation de la société. L’Algérie qui a souffert du salafisme djihadiste, est bien placée pour savoir la nuisance de ces sectes qui n’ont de religieux que le nom. Même condamnée par certaine ONG pour l’interdiction de quelques groupuscules nuisibles à l’Islam, le gouvernement, en phase avec la société, s’en tient à la stricte application de la loi qui protège les véritables libertés individuelles qu’elle n’en atteint. Il faut savoir, par ailleurs, que la rencontre qui se poursuit aujourd’hui, a rassemblé des responsables gouvernementaux, des militants en faveur des droits, des membres d’organisations de la société civile, ainsi que des représentants d’organisations internationales. «Nous avons invité les autorités de plus de 80 pays qui ont fait preuve en faveur de la liberté religieuse et qui se sont engagées à promouvoir l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ou qui ont récemment pris des mesures significatives pour y parvenir», a indiqué le département d’Etat dans le communiqué annonçant l’évènement.

En effet, les Etats-Unis ont convié à cette réunion, 175 représentants de la société civile et 100 chefs religieux. La réunion plénière attendue pour aujourd’hui, constituera le point de converger des discussions qui ont eu hier, entre les représentants d’organisations de la société civile et ceux des gouvernants. L’un des enjeux de cette rencontre pour nombre d’ONG, consiste à bien entendre les explications du processus d’accès à l’aide financière accordée par les Etats-Unis en la matière. C’est dire tout l’intérêt qu’accorde Washington à la rencontre, puisqu’il y dépêche le Vice-président Mike Pence, qui prononcera aujourd’hui un discours lors de la réunion plénière pour souligner l’importance de la liberté de croyance et la politique américaine dans ce domaine.

Il faut dire enfin, qu’au vu de l’ampleur de ce rendez-vous planétaire, les Etats-Unis ont certainement l’intention d’en faire un important outil de leur politique diplomatique. Le responsable US chargé des libertés religieuses, Samuel Brownback, a annoncé la couleur en relevant que son pays envisageait de «conduire la question de liberté religieuse de manière plus agressive à l’échelle mondiale». Cela appelle-t-il, l’ouverture d’un nouveau front ? De quel côté sera l’Algérie ? Des questions qui trouveront leurs réponses un jour ou l’autre.

Alger: Smaïl Daoudi