<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Lieux Saints de l’Islam pour 81 personnes pour accomplir une Omra</span>

Une grande et noble action de solidarité est organisée à Mostaganem, grâce au dynamisme du wali, qui dès son installation comme chef de l’exécutif en septembre 2015, a bouleversé le travail de routine, en instaurant une politique innovante et novatrice, engendrant d’ores et déjà des résultats probants et très positifs dans tous les secteurs, faisant l’admiration de la population très satisfaite, à l’exception d’une minime frange, habituée à dénigrer même les actions bienfaitrices, à cause de leur nature malsaine.

Dans ces actions diverses, tendant au développement de la wilaya, à la solidarité et l’aide envers les personnes démunies, le wali trouve tout l’appui nécessaire et pragmatique de ses proches collaborateurs, membres de l’exécutif et élus, notamment le président et membres de l’assemblée populaire de wilaya.

Quant à ladite action de solidarité, il s’agit de l’organisation d’une Omra aux Lieux Saints de l’Islam, pour quatre-vingt-et-une personnes, dont des employés et retraités des services de la wilaya, des anciens gardes communaux, des pensionnaires de la maison des vieillards et d’une dizaine d’hommes et de femmes démunis. Ce sont la wilaya, les œuvres sociales et des bienfaiteurs, qui financent la Omra pour lesdites personnes. Celles-ci prendront le départ vers les Lieux Saints de l’Islam, le dix mai prochain et ce, à l’initiative du wali. Celui-ci, a réuni ces candidats à la Omra, en présence du P/APW, du maire et du chef de daïra de Mostaganem, des membres du Conseil de sécurité de la wilaya, ainsi que du directeur de wilaya des Affaires religieuses et l’Imam Boukhadia, avant-hier dans l’après-midi, dans la grande salle du Cabinet du wali. Dans son intervention, le premier responsable de la wilaya a mis l’accent sur les efforts de tous ceux, qui ont contribué à l’envoi prochain, (10 mai 2017), des quatre-vingt et-une personnes, afin qu’elles puissent accomplir une Omra, et mis en exergue l’aide que pourraient apporter aux démunis les personnes nanties, pour les envoyer aux Lieux Saints de l’Islam et autres actions de solidarité, si pour le moins, des intermédiaires sincères et empreints d’une totale confiance se manifestaient. A cet effet, et pour susciter plus d’engouement, le wali a demandé au directeur des Affaires religieuses, de donner des instructions aux imams, pour que dans leurs «dourous» du vendredi, ils parlent de la solidarité, dont pourraient faire preuve les riches envers les pauvres et les démunis, en venant à leur secours et en envoyant certains d’entre eux aux Lieux Saints de l’Islam, sous forme d’organisation de voyages. Le wali a dit apporter son concours à de telles actions et avancé, que pendant le mois de Ramadhan, on pourra organiser une Omra pour d’autres personnes. Ensuite, l’imam Boukhadia a dit, que toute action de solidarité est récompensée par Dieu, et renforce l’unité par l’attachement entre le pauvre et le riche, citant des versets coraniques et des hadiths ennabaouis, pour argumenter ses paroles.

«Dieu aide son serviteur, tant que celui-ci aide son prochain, (hadith). Aussi, cet imam a prié Dieu, pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ladite action bienfaitrice. Indiquons, que cinq cancéreux figurent parmi lesdites personnes qui se rendront le quatre mai aux Lieux Saints de l’Islam pour une Omra. Il a aussi annoncé qu’une association organisera très prochainement, un mariage collectif pour unir dix couples. A cet effet, le wali apportera son soutien moral et matériel. Indiquons, pour ne pas oublier, que lesdits candidats (es) à la Omra, ont reçu chacun un trousseau offert par la wilaya.