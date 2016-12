LIGUE1 FRANÇAISE L’échec Ben Arfa

Il avait rayonné lors de la sai son précédente avec Nice. Lors de l’exercice 2016/2017, on attendait la confirmation avec des ambitions encore plus élevées au sein du PSG.Il n’en est rien.

Temps de jeu inexistant, aucune confiance du coach, écarté plusieurs fois du groupe, le passage d’Hatem Ben Arfa à Paris est un échec. Et maintenant ? . Il faut se rendre à l’évidence. Après y avoir cru et pensé que les choses allaient s’arranger, la situation d’Hatem Ben Arfa empire au fil des semaines. Les éclaircies entrevues ici ou là comme dans un ciel parsemé de nuages et dont on attend une lumière éblouissante ont vécu et cela est bien triste.

DEUX COACHS, DEUX SYSTÈMES DE JEU DIFFÉRENTS En fait , tous les joueurs sous utilisés ou mal utilisés quelque soit le, ou les responsables, doivent laisser un goût amer. L’inachevé étant la pire des sensations quand il s’agit de joueurs différents, donc extraordinaires, comme le natif de Clamart. L’échec de Ben Arfa est renforcé donc par le talent qu’il a, mais aussi par les souvenirs tout frais de son efficacité et de ses chevauchées payantes pour le compte de Nice, avec un entraîneur tout aussi exigeant qu’Unai Emery, Claude Puel.

DRAXLER ARRIVE, AU REVOIR LE TEMPS DE JEU L’arrivée de Draxler, le jeune espoir allemand, est un signe fort envoyé à Ben Arfa, comme à Jesé ou Di Maria, que ces 3 mousquetaires devront ranger leurs épées ou aller croiser le fer dans d’autres contrées. Certains diront que le costume de Paris était trop grand pour l’ancien international qui avait reçu à l’OM les conseils avisés et insistants, avec des résultats inégaux, de Didier Deschamps. D’autres pointeront du doigt une vérité. Quand le joueur a eu sa chance il ne l’a pas saisi. Vrai donc, mais avec un alibi souvent de taille. Les rentrées de l’artiste étaient bien minutées. En général, à peine le temps de cuire un oeuf à la coque ou un oeuf dur…

LE GÂCHIS DU DÉBUT DE SAISON Du coup, l’arrivée du Parisien chez lui, est évidemment un fiasco puisque tout le travail accompli par le joueur avec Claude Puel comme mentor est tombé à l’eau en automne. Très tôt par conséquent dans la saison, Ben Arfa a compris que la saison était compromise et le bras de fer a très vite débuté. Le joueur a fait la tête. Il n’a pas fait les efforts nécessaires, paraîtil pour exister au sein d’un effectif où il a sa place ou avait sa place…

UNE NOUVELLE DESTINATION POUR HBA ? Au moment où Di Maria regarde avec les yeux de chiméne la Chine s’éveiller, au moment où Jesé aimerait reparler tout le temps Espagnol, voilà les dirigeants parisiens avec le dossier Ben Arfa sur les bras. Ce ne sera pas le plus simple à gérer et si le joueur doit être prêté, il devra trouver un terrain de jeu qui lui sied et être cette fois bien certain qu’il sera titulaire plus fréquemment, ce qui ne devrait tout de même pas être trop délicat. Délicat ? C’est peut-être la réputation qui lui colle à la peau qui devient un handicap…

LA FAUTE À QUI ? C’est ce qu’on dit ou qu’on a dit de cette génération d’espoirs trop souvent déçus, décevants, à moins de tomber sur les bonnes personnes. Si divorce il y a, ce sera un divorce pour faute. Aux uns et aux autres de se faire une idée sur le réel coupable de cet immense gâchis.