<span style='text-decoration: underline;'>Théâtre régional Abdelkader Alloula</span>:<br><span style='color:red;'>Lila Borsali envoûte le public</span>

Il a suffi d’une petite partie de nuit de jeudi pour que la capitale du raï retrouve sa couronne d’une ville maghrébine, nord africaine et méditerranéenne, mais plutôt andalouse.

L’instigatrice n’est autre que la très sulfureuse interprète du chant andalou, Leila Borsali qui a fait vibrer les planches du théâtre régional Abdelkader Alloula, en animant un spectacle artistique de haut niveau, marqué par une richesse à la fois culturelle, artistique et empreint de créativité.

D’ailleurs, l’audimat, n’ayant pas manqué, était envouté par ce perfectionnement. L’artiste a dominé en ayant raison des spectacles de pacotilles, harassants, boudés très souvent par des spectateurs aspirant au retour à la vertu. Académicienne en matière de chant et de musique, Lila est allée vers le spectateur pour lui faire goûter ses créations, ou encore sa véritable personnalité artistique en immortalisant sa célèbre œuvre «Il était une fois Grenade».

Du haut du podium, Leila Borsali a enchanté l’assistance par de petites finesses se lamentant curieusement sur la perte de la ville qui porte le nom de son album «Il était une fois Grenade», très prisé. «Il était une fois Grenade» est à la fois poétique et hiératique.

Le verbe n’est pas reprochant et encore moins déportant. Bien antinomique, il est envoûtant, transportant le spectateur dans une sorte de contemplation sur un patrimoine artistique musulman qui a imprégné l’Andalousie, des siècles durant. Malgré la chute de l’Andalousie, sa richesse culturelle et son chant en particulier perdurent, continuant à faire l’objet de recherches, de la création et de développement.

Tel est donc le credo de cette artiste polyvalente jusqu’aux bouts des ongles, ne décramponnant nul angle dans les accommodements et la richesse de sa musique. «Il était une fois Grenade» est une véritable réponse fractionnée en quatre portions qui s’enchaînent.

La première parlant de la chute de Grenade. Elle comprend deux contes imaginaires auxquels se joint des chansons du patrimoine algérien entremêlant liturgiquement la première et la quatrième partie en les détachant de l’emploi de l’écriture pour les mettre dans le contexte à la fois allégorique bien que fictif. La quatrième partie, une consécration convoquant le chant andalou comme héritage patrimonial nécessitant l’exploitation, la continuation et son enrichissement.

Dans un silence religieux, l’artiste, allègre, enjouée, mais surtout très affable, a triomphé avec les compilations hautement créatives du chant qu’elle fredonne. Habillée d’une tenue traditionnelle qui représente, en toute fierté, sa ville natale Tlemcen, Lila Borsali s’est, sans aucun doute, imposée devant l’assistance en la faisant bénéficier de sa voix envoûtante en lui rappelant le chemin des Maures d’Andalousie.

Elle a raconté une fabuleuse histoire dans le spectacle «Il était une fois…à Grenade», ville des deux rives occidentales de la Méditerranée. L’artiste s’en est sortie «indemne» du moindre reproche, voire mieux. Saluée, remerciée et longuement ovationnée par ses fans, à la fin du spectacle, aprés chacun des refrains composant son très célèbre album intitulé «Il était une fois Grenade».

Mohamed Aissaoui