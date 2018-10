<span style='text-decoration: underline;'>Projet porté par l’association marine Barbarous </span>:<br><span style='color:red;'>L’Île «Paloma» classée «aire marine protégée»</span>

C’est officiel ! L’île plane dite «Paloma» est classée «aire marine protégée». Après deux ans de recherches scientifiques et du travail , la décision officielle est là ! Quel bonheur pour l’association écologique marine Barbarous, porteuse de projet ! Le décret officiel a été remis par Mme zerouati , jeudi dernier, lors de sa visite de travail à Oran , ou elle a inauguré le nouveau siège de l’association, rappelle t on.

«J’ai insisté à remettre en personne , la décision officielle du classement de l’île plane, afin de démontrer l’intérêt que porte notre ministère et l’etat algérien à la protection des aires marines Après la décision du classement des îles Habibas en 2003, il s’agit ici du deuxième aire marine protégée en Algérie».

A déclaré la ministre de l’environnement à ouest tribune. Fondée en 2011, l’association écologique marine Barbarous avait la mission du renflouage des filets perdus dans le fond de la mer , appelés «filets fantôme» qui causent la mort des poissons Ensuite l’association s’est progressée petit à petit et est passée à la recherche scientifique. Ses recherches ont abouti au classement des îles habibas en 2003 et la continuité des recherches ont porte ses fruits, et c’est la décision du classement de l’île Paloma que vient nous remettre aujourd’hui Mme la ministre de l’environnement» s’est exprimé le président de l’association. L’île plane dite «Paloma» , est une des nombreuses îles répertoriés en Algérie . Elle se situe en Méditerranée sur l’extrême sud est de la mer d’Alboran. D’une superficie de 4 hectares, L’île plane est localisée au large de Bousfer à une distance de 7 km de la côte. C’est la plus grande après les îles Habibas. L’association Barbarous n’a pas cessé de prévenir les responsables sur les risques de dégradation de ce site, fréquenté par des pêcheurs, des plongeurs et des plaisanciers, a indiqué à la presse, le secrétaire général de l’association M. Amine Chakouri.

L’interlocuteur a tenu à saluer vivement le travail de la commission de la wilaya, chargé du classement des aires marines . Un travail qui a abouti à la signature du décret. Selon le SG de l’association Barbarous, cette commission de wilaya a été installée en fin 2017 , suite à la promulgation d’un décret signé en 2916 pour la création de commission locale au niveau de chaque wilaya , sa mission est classer les aires. Le classement des aires protégées se faisait auparavant par une commission nationale.

A expliqué M.Chakouri. A cet effet , l’île Paloma est la première aire protégée classée par une commission locale dans toute l’Algérie,a souligné le Secrétaire général de l’association Barbarous., ajoutant que « le fait qu’une association présente une demande pour le classement d’une aire protégée représente une «première»pour nous et nous somme très fiers» a conclu M. Chakouri. Signalons qu’un inventaire des espèces animales de l’île plane , réalisé par l’antenne d’oran du commissariat national du littoral « CNL» , fait état de la présence de plusieurs espèces rares, comme le faucon d’Eléonore et le puffin cendré ainsi que le lézard à lunettes…etc Il est important à signaler que Mme la ministre et le wali d’oran ont assisté à une présentation bien détaillée sur l’activité de l’association, sur l’île plane et les espèces animales et végétales rares qu’on trouve la bas .

Pour les membres de l’association Barbarous « La remise des documents par Mme la ministre est un message très fort de la part des instances en charge de l’environnement et de la conservation du milieu marin. C’est un geste très encourageant pour aller de l’avant». Le mois de septembre a porté bonheur à l’association écologique marine «Barbarous»! Un prix à Malte, des nouveaux locaux et un décret de classement de l’île Paloma , remis en personne par Mme la ministre. La joie était immense ce jeudi parmi les membres de l’association. Que Dieu vous garde du mauvais œil !!

Hiba.B