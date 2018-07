L’image de marque de la Cité oranaise…

La campagne lancée depuis quelques semaines à Oran pour lutter, éradiquer les paraboles hideuses qui défigurent les façades des immeubles, est jugée «inutile et dérisoire» par certaines mauvaises langues, installées dans leur pessimisme et leur renoncement chronique. Mais, en regardant de plus près, l’évolution du terrain social et la démarche pragmatique préconisée par le premier responsable local, on se rend compte au final, que cette initiative est à saluée à plus d’un titre. Car, elle a en premier lieu, le mérite de dénoncer un fléau qui depuis des années a fini par s’inscrire dans une sorte de «normalité» urbaine. Tout a été déjà dit et écrit sur les comportements, les mentalités et les pratiques, qui des décennies durant, ont transfiguré le cadre de vie en milieu urbain. Un cadre de vie citadin qui, expliquent les sociologues, n’est pas compatible avec le mode d’activité en milieu rural, lui-même dénaturé et déstructuré, par un système global de gouvernance absent, ou bien défaillant, au lendemain de l’indépendance. L’exode rural à Oran, accentuée durant la décennie noire, a connu une augmentation sans précédent. Oran, la grande ville de l’Ouest, accueillait même les travailleurs du Maroc voisin, fuyant la misère dans le Royaume, pour venir occuper les emplois agricoles, désertés par les Algériens. Peu a peu, Oran allait devenir une grande cité «cosmopolite», rassemblant des citoyens algériens de tous horizons et de toutes les régions, venus souvent de wilayas éloignées du Sud et de l’Est du Pays. La «ruralité» galopante, allait fatalement envahir la plupart des quartiers populaires et des grandes cités d’habitat, imposant ses règles et son mode de comportement. Même l’école, puis l’université, n’allaient pas échapper à l’influence du mode rural, faute de stratégie et de mécanismes pédagogiques appropriés. Il y a quelques années à peine, on pouvait encore voir de l’eau de lavage des parterres, se déverser sur les passants à partir des balcons, des sachets de déchets ménagers jetés par les fenêtres, des détritus encombrant les cages d’escalier et halls d’entrée des immeubles et bien d’autres images indignes du savoir-vivre en société. Aujourd’hui, on note avec bonheur un certain recul, de ces comportements primaires. Mais malheureusement, on assiste toujours à certaines dérives et agressions urbaines, qui, de l’affichage sauvage aux enseignes commerciales hideuses et truffées de fautes d’orthographe, en passant par les ordures ménagères qui traînent au coin des rues, les décharges sauvages et les paraboles anarchiques, ternissent encore l’image de marque de la Cité oranaise…

Par S.Benali