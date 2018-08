<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>L’image ternie de l’OPOW</span>

Au delà de la qualité de jeu du grand match amical (et non de gala) livré entre l’USMBA et le TP Mazembe, les conditions d’accès au stade du 24 février ont été vivement décriées sur les réseaux sociaux depuis mercredi dernier.

Chose qui a fait réagir très vite le comité des supporters, présidé par Okacha Hasnaoui. Ce comité « dénonce avec vigueur l’organisation anarchique, de la rencontre USMBA/TP Mazembe et exige en urgence une enquête ». C’est ce qui a été déclaré avant-hier dans un communiqué de presse qui nous a été transmis par le comité des supporters de l’USMBA. Ce dernier s’est réuni en séance extraordinaire concernant les fâcheux incidents qui ont entaché l’organisation de la rencontre amicale internationale USMBA/TPM. Le comité des supporters de l’USMBA déplore énergiquement ces faits qui ont nui à l’mage du club, de la ville, de sa population, voire du pays. En effet, bien que des décisions aient été prises lors de la réunion du 2 août 2018 qui a regroupé toutes les parties en cause, avant, durant et après les rencontres de football que disputera l’USMBA à domicile, à savoir, la DJS, la direction de l’OPOW, la sûreté de wilaya, le comité des supporteurs et la SSPA/USMBA. Ce qui fut relevé comme dépassements graves, dans l’organisation de la rencontre amicale USMBA/TP MAZEMBE, dénote une passivité déconcertante de la part des organisateurs dont l’enquête définira les responsabilités de chacun, quant à l’effectivité de l’application de ces décisions sur le terrain. Ce qui est déconcertant est que toutes les assurances furent données à assistance, lors de cette réunion, pour que chacune des parties se conforme aux décisions prises concernant l’ouverture de toutes les portes (8) d’accès à l’enceinte du stade, pour permettre une fluidité acceptable, l’accueil des supporters dans des conditions qui les mettent à l’aise, assister au match en savourant pleinement leur plaisir ainsi que l’accueil des invités et des officiels, conformément aux règles établies et la sécurité, etc.… Malheureusement, rien de tout cela n’a été observé dans l’organisation. Pire, à l’issue de la partie, les portes ont été cadenassées, empêchant les joueurs de l’équipe visiteuse de rejoindre leur bus, offrant une image des plus désolantes, montrant les joueurs du TP Mozembe escaladant les grillages de l’enceinte intérieure du stade pour trouver une solution à leur problème et regagner leur autocar. Le comité des supporters ne peut que dénoncer ces faits graves qui portent préjudice à toute la population Belabésienne. Il sollicite de la part des pouvoirs publics de diligenter une enquête d’urgence pour déterminer les responsabilités et sanctionner les défaillances. Quant à la presse locale, elle fut ‘punie’ comme d’habitude et seules les caméras d’une chaine privée, qui ne sait que fustiger notre star Mahrez, sont autorisées à déambuler comme bon leur semble au niveau du stade.

B. Didéne