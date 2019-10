<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Rue Larbi Ben M’Hidi</span>:<br><span style='color:red;'>L’immeuble N°26 en sursis</span>

La rue Larbi Ben M’Hidi ex Rue d’Arzew réputée être la plus belle rue et la plus commerçante du centre ville, commence à perdre de ce mythe et plusieurs immeubles commencent à se dégrader au fil des années.

L’immeuble N°26 de cette rue représente un réel danger pour les locataires et également les passants, pourtant sa façade est jolie, mais dés que vous entrez, vous aurez peur de grimper les escaliers. En effet, tout l’escalier est supporté par des pieds droits, du rez de chaussée à la terrasse et à certains endroits, l’escalier s’est détaché du mur à 20 centimètres et les locataires qui y demeurent semblent être angoissés à l’idée de dormir chez eux ou de descendre les escaliers.

De même que certains murs des logements sont délabrés et les plafonds effondrés, les locataires de l’immeuble attendent l’intervention du C.T.C, pour qu’il statue sur le devenir de l’immeuble à partir de l’état des lieux, à savoir sa réhabilitation ou son évacuation et le relogement des habitants.

Rencontré sur place, un habitant affirme avoir la peur au ventre à chaque fois que ses enfants partent ou reviennent de l’école. Cette crainte est encore plus grande au vu des derniers tremblements de terre survenus à la wilaya d’Ain Témouchent et dont l’épicentre est à quelque kilomètres d’Oran d’autant plus que les répliques sont meurtrières. La catastrophe de Choupôt est encore dans les esprits des Oranais.

Adda.B