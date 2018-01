<span style='text-decoration: underline;'>Selon Lotfi Ramdani, directeur de Lkeria.com </span>:<br><span style='color:red;'>L’impact de LF 2018 sur le marché immobilier demeure minime</span>

Le portail des annonces immobilières Lkeria.com en collaboration avec la FNAI, ont organisé hier à Kouba (Alger), la sixième édition des journées de sensibilisation immobilière – JSI portant sur les dispositions de la loi de finances 2018 relatives à l’immobilier.

Devant le nombre important de dispositions nouvelles en relation avec l’immobilier, contenues dans loi de finances 2018, et l’absence d’analyse détaillée de ces dispositions et de leur impact sur le secteur de l’immobilier, le site immobilier Lkeria.com a dédié dans une approche innovante, la 6ème édition de ses JSI à la LF 2018 dans le volet relatif au marché immobilier.

Intervenant lors de cet événement, Abdelhakim Aouidet, Président de la FNAI, a présenté la situation du marché immobilier tout en rappelant «la nécessité d’assainir un marché dominé par les non professionnels». Il dira également, que cette journée s’inscrit dans un programme annuel de Journées de

Sensibilisation Immobilières «JSI». Pour sa part, Abderrahmen Benianima, expert immobilier, a rappelé les différentes dispositions relatives à l’immobilier contenues dans la LF 2018, notamment: les aménagements introduits sur la taxe sur la plus-value, l’incessibilité des logements publics, la retenue de la moitié du prix de vente auprès du notaire, les biens anonymes et la finalisation de l’opération du cadastre. Il a en outre, dressé un tableau des avantages et des points faibles de chaque disposition apportée par la loi de finances 2018. Il en est ressorti qu’un nombre important des dispositions introduites, tendaient à augmenter la masse de liquidité du Trésor public, à travers la révision à la hausse des taux de certains impôts et taxes immobiliers, l’élargissement de l’assiette de ces impôts et taxes ainsi que l’augmentation du montant du prix des ventes immobilières devant transiter par le Trésor, pour un certain temps. Quant à lui, Lotfi Ramdani directeur du site immobilier Lkeria.com et expert immobilier, a estimé que l’impact de toutes ces mesures sur le marché immobilier demeure minime.

Parmi les avantages mis en exergue par les professionnels, le conférencier a noté la dynamisation du marché des transactions immobilières grâce principalement à la cession des biens de l’Etat, sans oublier le gain pour le Trésor public en termes de bonification dans le cadre de l’incessibilité.

S’agissant des aménagements introduits sur la taxe sur la plus-value, il a été relevé que cette nouvelle disposition s’inscrivait en contradiction avec l’encouragement de la mobilité, voulue dans le cadre de la suppression de l’incessibilité des logements publics.

La vision d’ensemble qui se dégage des nouvelles dispositions de la loi de finances 2018, démontre que l’impact sur le secteur de l’immobilier dans sa globalité, demeure minime, car, les différentes dispositions ne touchent que la partie transactionnelle, en l’absence de mesures en relation avec la construction et le financement direct ou indirect.

Alger: Samir Hamiche