La saison estivale tire à sa fin : Les derniers vacanciers prennent la route du retour et se préparent déjà à une rentrée qui s’annonce bien compliquée avec cette polémique sur l’épidémie du choléra qui a ouvert les portes à toutes les surenchères et permis à ceux qui ont toujours aimé nager dans les eaux troubles, de se donner à fond pour dénoncer ,juger et toujours condamner. Ces derniers se sont délectés sur cet épisode qu’ils aimeraient s’éterniser et se sont déjà projetés sur la rentrée scolaire pour continuer à maintenir ce climat de psychose qui est devenue leur fond de commerce dont ils s’agrippent.

Et alors que les pouvoirs publics annoncent que l’épidémie est en voie d’être circoncîte et que la crise est déjà derrière nous, les voilà qu’ils reviennent à la charge pour continuer à semer le doute et exploiter le malheur qui a touché quelques familles algériennes pour de bas calculs politiques qui ne font pas honneur à ceux qui se prennent aujourd’hui pour les chevaliers blancs et grands défenseurs de ce peuple, qui malheureusement pour eux, ne connait que trop bien cette chanson.

Les Algériens sont aujourd’hui tournés vers l’avenir et sont surtout conscients qu’il faut tirer toutes les leçons qui s’imposent après cette épidémie. Car, et nous en convenons tous, ce qui s’est passé mérite d’être soumis à une étude et analyse approfondies, pour que plus jamais ne puisse réapparaitre de telles défaillances

Mais tout cela doit se faire loin des surenchères et de la politique politicienne. Et si les pouvoirs publics ont une grande part de responsabilité à assumer, le citoyen aussi est mis aujourd’hui devant ses responsabilités. En effet les tristes images et les navrants décors que nous voyons dans nos rues et nos cités où des montagnes d’immondices s’entassent, c’est aussi parce que nous n’avons jamais saisi le danger que représentent ces saletés que nous balançons du haut de nos balcons. Notre manque, voire, notre absence de civisme est pour beaucoup dans l’apparition de ce genre d’épidémie.

Au delà du choléra qui a touché quelques wilayas du centre du pays et surtout la panique qui s’en est suivie, doit désormais nous pousser à mettre au centre de nos préoccupations l’importance de l’hygiène. Car si cet épisode se termine sans que l’on puisse saisir la nécessité de changer notre mode de vie, alors nous devons nous attendre à vivre d’autres drames de ce genre. L’occasion est donc plus que propice pour prendre enfin conscience que nos poubelles contiennent des dangers encore plus grands que cette seule odeur qui nous indispose.

Par Abdelmadjid Blidi