<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT | Le ministre de la culture en visite de travail</span>:<br><span style='color:red;'>«L’importance de préserver les sites archéologiques»</span>

M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture a été l’hôte de la wilaya de Tissemsilt, lundi dernier, pour une visite de travail et d’inspection, de différents projets, relevant de son département.

Accompagné du wali et des autorités locales, civiles et militaires, le ministre s’est rendu en premier lieu au fort de Taza, situé dans la commune de «Bordj Emir Abdelkader», qui renferme des vestiges historiques, sur la résistance de l’Emir Abdelkader, contre l’occupant français. Là, M. Azzedine Mihoubi a réaffirmé, lundi à Tissemsilt, l’importance de préserver les sites archéologiques.

Au cours de sa visite au site de Taza, il a mis l’accent sur la mise en évidence les exploits et les œuvres, du chef de la résistance populaire, contre le colonisateur français, sur le plan politique, littéraire et religieux. Le but est également, a t-il ajouté, de faire la lumière sur l’histoire de la région et son site archéologique, à savoir, la citadelle de l’Émir Abdelkader, connue sous le nom de « bastion de Taza», édifié en juin 1838, par le Khalifa de Miliana, Mohamed Ben Allal, sur ordre de l’Emir Abdelkader, qui comprenait plusieurs édifices de type militaire, adaptés aux conditions de guerre de cette époque, notamment la citadelle, les usines militaires, les entrepôts, la prison, l’écurie et la boulangerie.

Par ailleurs, ce site de Taza, où l’Émir Abdelkader a tenu son dernier conseil de guerre, le 03 juillet 1839, a pris une importance aussi grande que Tagdempt, Boughar, Mascara et Saida. Pour les spécialistes de l’histoire, le traité de la Tafna, sanctionne la première phase de la stratégie militaire de l’Émir Abdelkader, considérant le paraphe par l’Émir Abdelkader de ce document, comme l’expression de la haute maîtrise du jeune Emir, âgé de 25 ans, (30 mai 1837). Il s’agit, indique-t-on, d’un document original, qui n’a été divulgué qu’en 1950, par un chercheur français Marcel Emmuari. L’Émir Abdelkader devrait constituer un exemple, pour les jeunes d’aujourd’hui, de par son comportement et ses écrits, entre la tradition et la modernité, de ses conceptions politiques et militaires. Par ailleurs, la création de la citadelle à Taza, exprime la vue éclairée du fondateur de l’État Algérien moderne. Cette même maîtrise que l’Émir Abdelkader, Ibn Mahiéddine, avait été démontrée sur le terrain, durant les batailles de Khang Netah en 1833 et de la Macta en 1835. Le ministre a précisé, qu’il était temps d’œuvrer à contribuer au développement, à travers «des solutions pratiques», devant protéger ces sites archéologiques, et «loin de toute improvisation, qui peut hypothéquer des projets de développement’’, affirmant que l’Etat est déterminé, à concrétiser les plans de sauvegarde et de mise en valeur de tels sites. Il a appelé à trouver «des alternatives», pour valoriser des pans de l’histoire du pays.

Le ministre a visité le musée communal de Tissemsilt, chef-lieu de wilaya. Il a aussi visité la bibliothèque principale de Tissemsilt, qui porte le nom du défunt, Dr Yahia Bouaziz. Un exposé a été présenté au ministre de la culture, dans le cadre de l’ère de la technologie, caractérisée par la rapidité de service et la facilité de transmission. En ce sens, les responsables de la bibliothèque principale publique de Tissemsilt ont lancé, une opération de grande envergure, visant à la création d’une bibliothèque numérique. Celle-ci est composée de CD, (compact disc), représentant 200 milles titres, des manuscrits et des ouvrages, dont la majorité est introuvable sur le marché.

Cette louable initiative a été saluée, par les étudiants et les chercheurs, dans différentes spécialités, ainsi que la population. Le plus important du projet réalisé par les responsables de ce lieu de culture, est le téléchargement via l’Internet des manuscrits, dans les domaines de la langue arabe, l’histoire et les sciences de la charia, ainsi que tout ce qui concerne le monde islamique, notamment le riche héritage, laissé par les savants et théologiens de l’Ouarsenis, à l’image de Ahmed El Ouarchenissi… Cette bibliothèque numérique a été mise à la disposition des lecteurs et chercheurs, par le biais des appareils et des micro-ordinateurs, que compte la salle d’Internet de la bibliothèque de wilaya. Ensuite, ce fut le théâtre de verdure de Tissemsilt, qui a été inauguré par le ministre de la Culture et le wali de Tissemsilt, en présence de nombreuses personnalités artistiques et politiques. Lors de la cérémonie d’inauguration, le représentant du gouvernement a précisé, «l’importance de l’ouverture de ce chef-d’œuvre, dans l’histoire du secteur de la culture, dans la ville de Tissemsilt. Il considère que c’est la première infrastructure du genre, à être réalisée depuis le recouvrement de l’indépendance nationale. A noter, que cette ville est le symbole des cultures et arts, puisqu’elle rassemble tous les arts et genres culturels et artistiques. Le ministre de Culture appelle à investir dans la culture. En outre, il admet que la wilaya Tissemsilt a un patrimoine culturel diversifié, qu’il faut soutenir et préserver.

En marge de cette visite du ministre de la culture dans la wilaya, à l’occasion de l’ouverture du théâtre de verdure, le wali a déclaré, que «cette splendide infrastructure est considérée, comme un acquis pour la wilaya de Tissemsilt, ainsi que pour les hommes de l’Art, invitant les associations culturelles à la créativité dans l’écriture. Il estime, que la culture est le patrimoine primordial de la wilaya de Tissemsilt, donc il faut encourager l’investissement dans ce domaine. Même la salle de spectacle, (abandonnée), dont les travaux sont achevés à 100% a été visitée et inspectée. La décision a été prise, qu’elle sera reconvertie en salle de théâtre et prise en charge par le ministère de la culture. Le ministre a exprimé sa satisfaction, devant cette opération de «reconversion». Signalons, que celle-ci viendra renforcer le potentiel, en matière de culture. La situation actuelle de la culture, au niveau de la wilaya de Tissemsilt, s’améliore de jour en jour, avec l’intensification des actions et des activités. Le ministre a enfin affirmé, dans un point de presse, organisé au terme de sa visite de travail dans cette wilaya, que les opportunités d’investissements sont «vastes et multiples», dans plusieurs créneaux, comme l’impression et le cinéma. «L’administration n’a pas pour vocation de produire la culture, mais de l’accompagner», a souligné M. Mihoubi, ajoutant que la culture est «le produit de la société, à travers ses intellectuels et ses élites».

Mohamed Achraf