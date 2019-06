Un premier rayon de soleil. Une première lumière. Les Algériens ont retrouvé leur équipe nationale. Celle qui les a mis dans un état de transe incroyable en 2009 à Omdourman et fait chavirer au Brésil en 2014. Bien sûr que nous ne sommes qu’au début de cette CAN en Egypte, mais cela importe peu, car le plus important reste cette réconciliation entre les Algériens et les Verts.

Dans cette Algérie qui renaît de ses cendres et qui est à l’orée d’une renaissance souhaitée par le peuple algérien mobilisée comme jamais depuis le 22 février, c’est déjà là une raison de fierté qui n’est pas à négliger. Dans ce pays où le peuple a repris sa destinée en main et qui aspire à construire cette nouvelle République démocratique et juste, ce genre d’exploit et d’abnégation cimente encore plus cette union nationale qui n’a pas fini de s’exprimer chaque vendredi dans tout le territoire national.

Tout peut renaître et dans tous les domaines et chacun est appelé à contribuer et à porter sa pierre dans ce titanesque édifice d’une Nation qui veut et peut arracher sa place parmi les meilleures Nations du monde. En foot, mais aussi en économie, en culture, et dans bien d’autres segments de la vie de tous les jours.

Les Fennecs pourraient ne pas aller au bout de leur aventure africaine, mais cela est presque secondaire, car ce qui reste vraiment à retenir c’est bien cette abnégation, cet engagement, ce don de soi total pour les couleurs de notre emblème que portent nos jeunes et nos marcheurs chaque fin de semaine. C’est cet amour du pays et cette nouvelle dynamique que nous avons perdus depuis 2014 qui fait plaisir à voir et à ressentir et qui renseigne sur cette nouvelle dynamique qui porte notre pays depuis maintenant quatre mois déjà.

Une dynamique et un idéal vers lequel tend tout un peuple qui vibre et lutte pour atteindre cet objectif d’une nouvelle Algérie où tous ses enfants auront les mêmes chances de réussite et un système de gouvernance au seul service des Algériens et de l’Algérie.

Toutes les raisons d’espérer sont bien là, il suffit d’y croire aujourd’hui et de se mettre d’accord tous dans l’unité et la fraternité, pour atteindre ces objectifs qui nous lient tous et qui nous donneront plus de convictions pour aller de l’avant et voir l’Algérie, grâce à ses enfants sincères, parmi les pays les plus prospères et les plus forts.

Par Abdelmadjid Blidi