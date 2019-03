Il y a déjà un an, on annonçait à la presse locale que la nouvelle faculté de Médecine, d’une capacité de 10.000 places, allait enfin ouvrir ses portes en septembre 2018. C’était en tout cas ce qui a été affirmé au détour d’une visite d’inspection sur les lieux par le Wali d’Oran. Puis l’inauguration annoncée fut reportée pour la fin du mois de janvier dernier, sans que cette échéance puisse être respectée, tant il est vrai que ces travaux de finition de la nouvelle faculté de médecine tardent encore à être achevés. Implantée juste en face de l’Etablissement Hospitalier universitaire d’Oran, la nouvelle Fac devait accueillir les étudiants dès la rentrée universitaire de 2017.

Ce qui était évidement conditionné par une totale finalisation du projet, notamment, l’acquisition du mobilier et des équipements et surtout la disponibilité et mise en place du personnel enseignant, maîtres assistants et professeurs de médecine. On se souvient que les retards constatés dans la livraison de ce projet de la nouvelle fac de médecine ainsi que ceux de l’hôpital des grands brûlés et de l’institut du cancer en cours de réalisation à l’USTO, avaient provoqué la colère du Wali qui a exigé des responsables une accélération des travaux d’achèvement des projets.

Il faut rappeler, pour l’Histoire, que le projet de la nouvelle faculté de médecine a connu un parcours rocambolesque après l’achèvement et l’inauguration d’un premier projet de nouvelle fac de médecine, devenu aujourd’hui Ecole supérieure de génie électrique, car il ne répondait en rien aux besoins et aux attentes exprimées à l’époque par les professeurs et les responsables de la Faculté. La «première» nouvelle fac de médecine avait même été inaugurée et baptisée au nom du Professeur Mansouri, comme l’indiquait une grande plaque qui, au final, allait être enlevée et remplacée par celle de l’Ecole supérieur de génie électrique.

Rappelons également que l’hôpital pour grands brûlés, a été une première fois lancé en 1992, et le projet a été ensuite transformé en simple centre hospitalier pour la Daira de Gdyel. Tout comme l’ancien projet d’hôpital de chirurgie traumatique qui devait être réalisé à Canastel et qui fut ensuite reconverti en hôpital pédiatrique.

Ce qui illustre l’ampleur des improvisations et des inepties qui pénalisent le secteur de la santé, durant des décennies. Aujourd’hui encore, l’absence de rigueur et de stratégie fiable dans la programmation et le suivi des projets, et surtout le déficit de personnel d’encadrement et de formation, risquent toujours de perturber les prévisions et les échéances.

Par S.Benali