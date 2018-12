Les cartes sont totalement redistribuées au Moyen Orient. La faute ou le mérite revient encore une fois au président américain Donald Trump qui a pris de court tout son monde, y compris beaucoup de personnes dans son administration et même au Pentagone. En effet en décidant, le retrait total de « ses soldats » de la Syrie, le locataire de la Maison Blanche laisse planer un grand doute sur le fondement même de sa politique extérieure, notamment vis à vis de ses alliés européens.

La France, l’Allemagne et la Grande Bretagne n’arrivent toujours pas à avaler cette ultime pilule du milliardaire américain, et savent que sans les Américains ils n’ont aucune chance de durer dans la région, car leur capacité militaire ne le leur permet pas. Pour Trump, l’objectif en Syrie a été atteint et l’organisation de l’état islamique a été défaite. Une analyse que ne partagent pas les autres capitales occidentales, mais qui n’a pas changé la décision de Trump qui se soucie comme de sa dernière chemise de ce que pensent ses alliés.

Direct et sans aucune diplomatie, comme à son habitude d’ailleurs, le président américain a asséné via twitter « Les États-Unis veulent-ils être le gendarme du Moyen-Orient, n’obtenant RIEN d’autre que la perte de vies précieuses et de milliers de milliards de dollars à protéger des gens qui, dans presque tous les cas, n’apprécient pas ce que nous faisons?? Voulons-nous être là-bas pour toujours?? … Il est temps que d’autres se battent enfin … La Russie, l’Iran, la Syrie et beaucoup d’autres ne sont pas contents du départ des États-Unis, malgré ce que disent les médias Fake News, parce que maintenant, ils vont devoir combattre l’EI et d’autres, qu’ils détestent, sans nous ».

Il faut dire que Trump a fait surtout des malheureux au sein de ses alliés qui ne voulaient pas uniquement combattre daech, mais surtout faire tomber le régime de Bachar el Assad. Un objectif qu’ils doivent bien abandonner maintenant et reconnaitre que c’est sur les murs de la Damas qu’a volé en éclat leur sinistre « printemps arabe ».

Toute la place est aujourd’hui à la Russie, qui a réussi à s’imposer en maitre absolu en Syrie et qui va peser bien plus lourd dans toute la région du Moyen Orient. L’avenir se fera désormais dans cette région avec un nouveau maitre qui s’appelle Vladimir Poutine qui détient entre ses mains toutes les cartes abandonnées par l’Amérique, ce qui met de facto out Paris, Londres et d’autres capitales encore de la région.

Par Abdelmadjid Blidi