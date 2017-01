L’inauguration du musée d’arts modernes d’Oran, a été fixée par le ministre de la Culture, Monsieur Azzedine Mihoubi, au 21 mars prochain.

Les travaux de rénovation et d’aménagement sur une superficie de 6400 m2, ont transformé les anciennes Galeries en un musée d’arts modernes pour un montant global de 396 487 559 DA. Et cela, sous l’égide de l’agence de gestion et de restauration des grands projets de la culture. Un bâtiment édifié en 1930 et qui a abrité jusqu’aux années 90, les anciennes Galeries d’Oran, est aujourd’hui entièrement rénové. Haut de quatre étages, avec une terrasse panoramique située en plein centre-ville. Selon la fiche technique du MAMO, le sous-sol est réservé à la conservation et la maintenance des objets, ainsi qu’à différents services d’information. Le premier étage sera ouvert quotidiennement aux visiteurs. Il regroupe un guichet pour la billetterie, un espace pour enfants, personnes âgées et celles aux besoins spécifiques, ainsi que des locaux de vente d’objets et souvenirs. Les expositions permanentes seront installées du second au 4e niveau, avec un double volume dédié aux œuvres de grande dimension. Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, après s’être enquis des travaux du MAMO, a affirmé, que «l’existence de cette infrastructure est un grand acquis pour la vie culturelle à Oran, car, il va servir d’espace d’exposition, approprié aux arts plastiques et visuels, mais aussi pour la préservation des œuvres d’art. Oran est une ville qui a beaucoup donné à la culture algérienne et ce futur musée, va donner un nouveau souffle à la mouvance des arts plastiques, pas uniquement à Oran, mais dans toute la région de l’Ouest».

Le ministre a donné des instructions au directeur du Musée Zabana, lequel a été délégué pour la gestion du MAMO, pour une durée provisoire. «Pour le moment, le Mamo devient une annexe du musée Zabana, en attendant d’avoir son autonomie. La priorité est de transférer tous les tableaux d’art moderne, en plus d’organiser des expositions d’art plastique, d’avoir un programme spécial pour les artistes de la wilaya d’Oran. Sachant qu’il en existe beaucoup, il faut que tout soit prêt avant le 21 mars prochain dira le ministre.

Le directeur du Musée a soulevé le problème de sécurité de l’infrastructure pour pouvoir transférer les équipements du Musée Zabana. A ce propos, le wali a instruit ce directeur pour organiser une réunion, afin d’exposer tous les problèmes.

A.Yasmine