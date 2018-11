<span style='text-decoration: underline;'>MCO 0 - USMA 0</span>:<br><span style='color:red;'>L’incapacité d’El Hamri face à Soustara</span>

La formation d’El Hamri qui ne jurait que par la victoire contre l’USMA, le leader du championnat, n’a finalement pas réussi à s’imposer. Elle s’est seulement contentée d’un score de parité, synonyme de semi échec.





















En effet, le team d’El Hamri continue à dilapider des points à domicile, alors que le secteur défensif est en nette amélioration, contrairement à l’attaque, qui a trouvé toutes les peines du monde pour secouer les filets adverses. Pourtant, l’équipe a été bien préparée, sous la férule de l’entraineur, Belatoui qui n’a rien négligé et a même travaillé avec une nouvelle stratégie offensive. Les Rouges et Blanc du Mouloudia d’Oran ont entamé la partie avec extrême prudence, sachant que l’USMA possède de bons éléments qui peuvent faire la différence à tout moment. La première alerte était Hamraouie, suite à une balle arrêtée, bien exécutée par Aït Ouamar qui voit son ballon dévier in extremis en corner, par le keeper de Soustara. Malgré leur légère domination, les oranais avaient du mal trouver la faille, ou à s’approcher des bois gardés par Mansouri. Les camarades de Feham Bouazza, à la suite de contres, se sont montrés quelque peu dangereux, mais sans aucun effet. Les Usmistes ont aussi eu leurs bonnes occasions de scorer, mais l’arrière garde oranaise a veillé au grain. Au retour des vestiaires, les hommes de Belatoui ont foulé le terrain, avec de bonnes intentions et détermination, pour prendre l’avantage. Ils ont failli concrétiser leur désir, quand Mekkaoui, suite à un débordement sur le flanc gauche, voit son tir puissant repoussé par la transversale. Peu de temps après, Chibane se met en évidence, met une belle tête après un corner, mais le portier Mansouri étala toute sa classe et son assurance. En fin de partie, les coéquipiers de Sebbah ont usé de toutes leurs forces, pour mettre le ballon dans les filets, mais sont tombés dans le piège de la précipitation, en manquant cruellement d’efficacité devant les bois. Et c’est sur un score vierge, que l’arbitre mettra fin aux débats. En fin de match, dans son impression, Belatoui s’est montré déçu du résultat : « On est tombé sur une équipe qui s’est regroupée en arrière et qui n’a laissé aucun espace. Dommage, on aurait aimé gagner ce match, car mon objectif était d’arriver à hauteur des 20 points, avant la pause du championnat. On a tout fait pour gagner, et la victoire était dans nos cordes. Désormais, le groupe doit trouver un équilibre. Les blessés ont faussé nos calculs. On va maintenant se focaliser sur notre prochain match, travailler l’efficacité, pousser les attaquants à être en mouvement et ne pas rester statiques. Il n’est pas encore trop tard car le championnat est jouable et on peut arriver au podium avec le travail ». Dans l’entourage du club, on estime qu’il faudrait renforcer l’équipe au Mercato, pour arriver au podium. S’agissant les réservistes, les jeunots d’El Hamri, se sont imposés face à leurs homologues de l’USMA, sur un score de 2 à 1.

B.Sadek