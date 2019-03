<span style='text-decoration: underline;'>Incendie à Tonic emballage de Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>L’incident n’a pas impacté sur l’activité des unités de production</span>

La Direction du groupe Tonic emballage a affirmé que l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi au niveau de son unité «Ouarsenis», spécialisée dans la récupération et le recyclage du papier, «n’a pas eu d’impact sur l’activité des unités de production», a déclaré la chargée de la communication auprès de ce groupe, Nabila Ouchar.

«L’incendie qui s’est déclaré au niveau de l’unité Ouarsenis, spécialisée dans la récupération et recyclage du papier, comptant 12 unités de production, n’a eu aucun impact sur l’activité de ces dernières», a indiqué Nabila Ouchar dans un entretien téléphonique avec l’APS, non sans souligner l’«importante contribution et le professionnalisme des agents de cette unité et de la protection civile, dans l’évitement d’une véritable catastrophe».

«L’incendie n’a pas causé de dégâts matériels notables, ni de pertes en vies humaines», a-t-elle ajouté, affirmant, en outre, la poursuite de l’activité au sein de la même unité, conformément aux procédures de sécurité mises en place en pareils cas, où il est stipulé un arrêt d’activité. Selon la même responsable, «un court-circuit électrique serait à l’origine de cet incendie», a-t-elle souligné, excluant la thèse de l’acte criminel. Elle a cité, à cet effet, les enquêtes administratives diligentée par le Président-directeur général (PDG) du Groupe, ayant conclu à une «étincelle émanant d’un fil électrique», tout en excluant la thèse de l’acte criminel, dans l’attente des résultats définitifs de ces enquêtes, au même titre que des investigations des services de la Gendarmerie nationale.

A noter qu’un incendie s’était déclaré aux environs de 23H00 de la nuit dernière, au niveau de l’unité «Ouarsenis» du groupe public Tonic industrie de Tipasa, a-t-on appris du chargé de la communication auprès de la protection civile de la wilaya de Tipasa, le lieutenant Michalikh Mohamed. L’unité «Ouarsenis», l’extinction de cet incendie (qui a duré près de 5 heures) a mobilisé, près de 80 agents de la protection civile relevant des unités principales de Tipasa, Bou Ismail, Koléa et Douaouda, en plus de 10 camions anti incendies et six ambulances, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait part de l’enregistrement de la perte, suite à cet incendie, de 16 rouleaux de papier destinés au recyclage, au moment ou les pompiers ont réussi à circonscrire le feu avant sa propagation dans le dépôt de papier des 12 unités de production de l’Ouarsenis, s’est-il félicité.

Aucun incident notable n’a été enregistré au niveau de cette unité, depuis son ouverture en 1998, puis sa nationalisation en 2011, à l’exception de l’incendie du 24 avril 2014, causé par un court circuit électrique à l’origine de la perte, à l’époque, de 1.500 tonnes de papier partis en fumée, outre l’arrêt provisoire des 12 unités de production du groupe, à titre préventif.

Sur les 12 unités de production du Groupe Tonic industrie, le site «Ouarsenis», sis à Chaibia (Koléa), compte deux unités de production fonctionnant en H24, dont une destinée à la production du papier sanitaire et l’autre au carton, outre un dépôt de papier de récupération. La majorité des employés du groupe, soit près de 2.500, travaillent au niveau de ce site qui s’étend sur une assiette de 36 ha, est-il signalé.