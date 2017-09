<span style='text-decoration: underline;'>CHU d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>L’incinération de ses déchets dangereux confiée à une entreprise privée</span>

La Direction du CHU Benzerdjab d’Oran a entrepris des démarches pour confier le traitement de ses déchets à une entreprise privée, a-t-on appris mardi de cet établissement de santé.

Cette décision a été prise après les menaces de poursuites judiciaires proférées par la directrice de wilaya chargée de l’environnement si des solutions urgentes ne seraient pas prises pour le traitement de ces déchets de soins stockés de manière non-conforme depuis 2015. Interrogée par l’APS, la directrice de l’environnement, Samira Mazouz, a affirmé que le CHUO pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires, s’il ne trouverait pas de solutions pour traiter ses déchets de soins, dont les conditions de stockage présentent des risques de contaminations infectieuses. Nous avons saisi la direction du CHUO et nous lui avons donné un délai de 15 jours pour trouver des solutions par traiter ses déchets de soins, considérés comme déchets spéciaux dangereux , a-t-elle indiqué. Pour sa part, le chargé de communication du CHUO, Kamel Babou a indiqué à l’APS qu’un avis d’appel d’offre a été publié il y a quelques jours, précisant que le directeur général de l’établissement a rencontré, mardi, des représentants d’entreprises spécialisées dans le traitement des déchets de soins, qui ont répondu à cet appel d’offres. L’entreprise retenue s’occupera de l’incinération des déchets de soins, générés à une moyenne de 450 kg par jour au CHUO. Elle sera incessamment choisie , a assuré le même responsable, soulignant l’inexistence à Oran d’entreprises spécialisées dans ce créneau. La polémique autour de la gestion des déchets de soins du CHUO a commencé, il y a quelques jours, suite à un article de presse qui évoque des risques infectieux au niveau de l’établissement. Les déchets de soins sont stockés de manière non conformes, dans de simples sacs en plastique, déposés à même le sol, non loin de l’une des sorties de l’établissement. Le chargé de communication du CHUO a justifié cette situation par l’arrêt en 2015 du banaliseur (appareil pour l’incinération des déchets de soins) de l’établissement. Cet arrêt avait fait que les deux incinérateurs de l’établissement, ayant une capacité limitée, ne soit pas en mesure de traiter l’ensemble des déchets, ce qui a créé un cumul. S’agissant les conditions de stockage, le même responsable a estimé qu’il n’y a pas de risques de contamination, soulignant que les déchets sont déposés dans un endroit clôturé et éloigné des services de l’hôpital. L’entreprise choisie prendra en charge de stock des déchets de soins cumulé depuis 2015 au fur à mesure. Elle se chargera également des déchets générés quotidiennement par les différents services a-t-il précisé, assurant que le problème sera réglé de manière définitive dans quelques semaines.