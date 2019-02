<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>L’incivisme et l’insalubrité rongent la station balnéaire</span>

Au rythme auquel sont entrepris les travaux de réfection partielle de la voirie, de chaulage de quelques façades et de nettoiement des artères dans la commune d’Aïn El Türck, et ce en prévision de la célébration de la journée du Chahid, coïncidant avec le 18 février, il va sans dire que chaque visite du wali dans cette région, est salutaire pour la population locale qui a vu sa commune dépérir lors de ces dernières décennies.

L’image hideuse que renvoie le paysage chaotique, a depuis longtemps provoqué le sentiment de désolation chez les vacanciers et les visiteurs et surtout la résignation chez les habitants, qui ne comprenaient plus comment cette station balnéaire a atteint un tel point de déliquescence.

Depuis quelques semaines, c’est-à-dire depuis que les premiers coups de pioche sont donnés, les premiers ravalements effectués et les nids de poules partiellement colmatés, un certain ravissement se manifeste chez les autochtones, comme si un miracle était en train de se réaliser. Les élus locaux s’acharnent, depuis quelque temps, à redonner un tant soit peu, une image supportable à la ville usagée et vieillarde, et surtout enlaidie par tant d’années de délaissement. L’incivisme, encouragé par le laxisme, a fini par encrasser la ville qui respirait, jadis la propreté. Les façades des habitations sont lugubres et sales, le centre-ville d’Aïn El Türck sent le moisi, les artères dégagent une odeur rance, les établissements publics, tels les cafés et les fastfoods puent le dégout et la puanteur.

Quant aux plages et les accotements, ce sont de véritables vides ordures où s’accumulent des millions de bouteilles d’alcool, des couches bébés, et autres produits. Les opérations qui sont menées dans le cadre de la célébration de la journée du Chahid, sont, certes une occasion pour présenter une ville assez propre aux responsables attendus, mais cela doit plutôt être un accélérateur pour poursuivre les opérations d’aménagement, lutter contre l’insalubrité publique et la détérioration du cadre de vie. De par sa vocation de station touristique, la commune d’Aïn El Türck, a besoin de respirer l’hygiène et la propreté pour assumer sa mission. La balle est dans le camp des élus. Le code communal prévoit l’établissement d’arrêtés municipaux pour interdire ou réglementer toute action jugée utile ou néfaste à la commune et ses habitants. Que retient le maire ou ses adjoints à faire valoir l’Etat de droit à coup d’arrêtés municipaux, pour endiguer le phénomène de l’incivisme et de l’impunité dont semblent s’être accommodé bon nombre de citoyens, particuliers ou commerçants, et même vacanciers occasionnels, qui font fi de toute réglementation et surtout de toute moralité? Ou doit-on supporter encore longtemps ces spectacles de murs utilisés comme urinoirs, de trottoirs squattés, de sacs de poubelles éventrés à l’air libre, de stations de lavage faisant dégouliner leurs produits toxiques en plein milieu urbain, d’écoulement d’eaux usés vers la mer, d’accès obstrués, de plages insalubres, de camions de transport garés au cœur de la ville, de voitures stationnées sur des places publiques, de brocanteurs qui envahissent les artères principales, de vendeurs d’eau douce, de cafés insalubres, etc. ?

Karim Bennacef