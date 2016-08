<span style='text-decoration: underline;'>Plage de Rachgoune</span> :<br><span style='color:red;'>L’incivisme gâche la beauté du site</span>

Entre 10.000 et 15.000 dinars pour l’hébergement d’une nuit

La plage de Rachgoune, distance de 32 kilomètres du chef-lieu de la wilaya d’Ain Témouchent, reste l’un des joyaux du littoral algérien avec sa plage qui s’étend sur plus de deux kilomètres.

Proche de la ville de Béni Saf, Rachgoune, est située entre les deux wilayas de Temouchent et Tlemcen. Chaque saison, estivale, des milliers de touristes, en quête de paix, de quiétude, et du plaisir de ce beau site naturel y affluent. On y rencontre des familles venant de toutes les régions du pays, telles Sidi Bel-Abbès, Temouchent, Oran, Alger, Tlemcen, Mascara, Relizane, Mostaganem, et bien sûr nos ressortissants qui vivent à l’étranger. D’un côté, il y a cette magnifique plage avec son sable doré, et de l’autre, une dense forêt qui embelli la région entre Béni Saf et Tlemcen. La principale plage a été tous les jours bondée de monde. Les enfants ont l’embarras du chois entre jouer au sable, se rafraîchir, ou profiter des espaces de jeux.

Néanmoins, ce lieu paradisiaque offre un spectacle souvent désolant avec l’insalubrité de son littoral, des tonnes d’ordures et de déchets abandonnés par les campeurs offrent une piètre vue. Les éboueurs existent mais ils passent tous les matins, et constatent que leurs bacs à ordures ne suffissent pas à contenir les ordures. Plusieurs rotations sont donc nécessaires et la municipalité de Béni Saf doit prendre en compte les périodes ou la population double et même triple avec l’arrivée de milliers d’estivants. Entre les rochers, c’est des tas de bouteilles et canettes de bière laissées par de jeunes inconscients, dégradant ainsi leur propre environnement. L’autre aspect qui nui à la politique nationale de la promotion du tourisme local, ce sont les prix affichés au village de Rachgoune. L’hébergement en cette période du mois d’Août est exorbitant pour les estivants. Les hôtels de luxe vous proposent par exemple, une nuit en chambre à demi pension entre 11.000 et 15.000 dinars. Des particuliers vous louent leurs appartements model deux pièces face à la mer à 10.000, voir 18.000 dinars la nuit. Des prix deux fois plus chers que la location d’une chambre de luxe en Espagne durant cette même période estivale. S’ajoute à cela, le défaut de stationnement, même les chaussées du village sont devenues des parkings gardés par des ados, créant ainsi d’énormes embouteillages.

B. Didène