<span style='text-decoration: underline;'>Yousfi répond aux détracteurs </span>:<br><span style='color:red;'>«L’industrie algérienne se porte bien»</span>

Le ministre de l’Industrie et des Mines a affirmé hier à partir d’Oran, que l’industrie algérienne se porte bien en répondant à ceux qui critiquent les efforts de l’Etat dans l’encouragement de l’investissement.

Les gens qui disent que l’Algérie n’encourage pas l’investissement dans ce pays, qu’ils viennent visiter ce complexe, qu’ils viennent parler à ses responsables, qu’ils viennent voir ce qu’on fabrique dans ce pays, qu’ils regardent de près le développement de l’industrie algérienne, le complexe de Tosyali est un symbole du développement de l’industrie algérienne et de la coopération entre l’Algérie et la Turquie, l’industrie algérienne se porte bien et elle se développe quotidiennement » dira le Ministre.

Notons que le ministre de l’Industrie et des Mines ,M. Youcef Yousfi, a procède hier, à l’inauguration de l’unité de pelletisation d’une capacité de 04 millions de tonnes/an et du module de réduction direct (DRI) d’une capacité de 2,5 millions de tonnes/an au niveau du complexe Tosyali à Bèthiouia. Ces deux unités viennent s’ajouter aux 02 laminoirs mis en exploitation en avril et juin 2017 et l’aciérie inaugurée par le ministre en mai dernier. L’inauguration du DRI et de l’unité de pelletisation font que le complexe «Tosyali » est totalement achevé.

La réduction directe est, en sidérurgie, un ensemble de procédés d’obtention de fer à partir de minerai de fer, par réduction des oxydes de fer sans fusion du métal. Depuis les années 1970, l’obtention de minerai de fer préréduit a connu un développement industriel remarquable avec le développement, notamment, du procédé Midrex. Conçus pour remplacer le haut fourneau, ces procédés ne se sont avérés rentables que dans certains contextes économiques particuliers, ce qui limite encore cette filière à moins de 5 % de la production mondiale d’acier. D’autre part, le Ministre a annoncé également l’entame de l’étude d’exploitation future de la mine de Ghar Djbilet. «L’étude de l’exploitation de Ghar Djbilet a déjà commencé, il y’a un espoir de trouver des solutions aux problèmes techniques rencontrés dans cette mine » dira M Youcef Yousfi.

La valorisation de Gara Djebilet, une immense mine à ciel ouvert située à Tindouf, avait été pénalisée, auparavant, par des difficultés techniques notamment celles liées à la teneur élevée du minerai en phosphore et en arsenic qui rendaient son exploitation peu rentable. Notons que le ministre de l’Industrie et des Mines a annoncé récemment que près de 10 milliards de Dinars avaient été alloués au financement d’opérations pour la découverte de nouvelles mines exploitables. M. Yousfi a fait état de l’élaboration de programmes importants pour la période 2018-2028, relatifs à des travaux de structures géologiques, de cartographies géologiques et d’opérations de recherches géologiques minières, pour lesquels près de 10 milliards de Dinars ont été alloués afin de découvrir et de préparer prochainement des sites miniers exploitables sur les plans technique et économique.

Ces opérations visent à assurer les meilleures conditions pour bien préparer l’avenir de ce secteur et lui permettre de s’adjuger une place importante au sein de l’économie nationale et de jouer ainsi, un rôle primordial dans le développement socioéconomique du pays. Par ailleurs, la production nationale dans la filière sidérurgique devrait quadrupler à 12 millions de tonnes/an à l’horizon 2020. Aux 3,5 millions de tonnes/an (Mt/an) de capacités installées actuellement, (sans le complexe El Hadjar), vont venir s’ajouter 8,5 Mt/an de ceux des projets des investissements en cours de réalisation. Ces capacités globales pourraient hausser à 13,2 Mt/an en 2020. Partant de ces projections et si les besoins de la demande nationale se maintiennent à leur niveau de 09 Mt/an enregistrés en 2015, soit avant la mise en œuvre du régime des licences d’importation, un excédent de l’ordre de 4,2 Mt/an sera ainsi dégagé en 2020. De surcroit, dans l’hypothèse où les futurs projets à l’instar de ETRHB Haddad Annaba, Bidewi Steel, Sarl Karatas, Insaat Aciérie venaient à être concrétisés, cet excédent de production sera alors de 9,5 Mt/an, pronostique le ministère.

Quant à la situation actuelle de la filière sidérurgique, sa production nationale a enregistré une évolution de plus de 108% en 2016 comparativement à 2010 avec un volume de l’ordre de 2,5 Mt/an en 2016. Concernant les importations des produits sidérurgiques, elles ont baissé de près d’un (01) million de tonnes en 2016. Les besoins du marché national en produits sidérurgiques, avant l’instauration en 2016 du régime des licences d’importation de ces produits (rond à béton et fil machine), étaient estimés à plus de 09 Mt/an pour les principaux produits sidérurgiques. Quant à l’offre de ces produits (production nationale+importation), elle a connu entre 2010 et 2016 une nette évolution, en passant de 5,54 Mt en 2010 à plus de 8,6 Mt en 2016, soit une hausse de 56%.L’industrie nationale de la sidérurgie est dominée par quatre (04) principaux producteurs: Groupe public Imetal (10 filiales, dont le complexe Sider El Hadjar), le groupe turc Tosyali (à Oran), ainsi que 02 entreprises privées algériennes Lamino Attia (Annaba) et SPA Maghreb tubes (Aïn Defla). Les importations des principaux produits sidérurgiques enregistrées durant la période, allant de 2010 à 2016 ont atteint un montant global de 36,4 milliards dollars pour un volume de 41 Mt, soit une moyenne annuelle de 5,2 milliards dollars pour 5,8 millions de tonnes.

Fethi Mohamed