<span style='text-decoration: underline;'>Forte hausse des importations des CKD au 1er semestre 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>L’industrie automobile grosse consommatrice de devises</span>

Les entreprises d’assemblage de véhicules de tourisme ont importé pour 1,32 milliards de dollars en kit de montage, les six premiers mois de l’année en cours. Cette facture est en nette hausse comparativement à la même période de l’année dernière. La facture s’était établie à 706,3 millions de dollars. La progression, du reste attendue, est de l’ordre de +86%. Les observateurs de la scène de l’industrie mécanique nationale ne s’étonnent pas de ces chiffres et prévoient même une tendance haussière du même ordre durant les trois prochaines années. Cette situation qui, faut-il le rappeler grève le trésor public de devises fortes et rogne sur les réserves de change, est la conséquence directe d’une forte demande en véhicules légers actuellement non encore satisfaite par les constructeurs automobiles présents sur le marché local. Les prix pratiqués considérés comme bien plus élevés qu’ailleurs, sont le résultat d’une demande bien plus soutenue que l’offre. Il y a lieu de préciser que la taille du marché algérien absorbe annuellement quelques 500 mille véhicules au moment où l’assemblage local tourne autour de 200 milles véhicules/an. Mais les constructeurs progressent rapidement, ce qui explique une hausse des importations des kits de montage.

Ceci se répercute automatiquement sur la facture globale de ces importations. Aussi, les même observateurs prévoient une hausse des importations jusqu’à l’équilibre offre-demande au niveau du marché. Cela ramènera la facture jusqu’à 4 à 5 milliards de dollars. Pour cette année 2018, il y a fort à parier que le trésor public déboursera près de 2,5 milliards de dollars. Mais contrairement à l’âge d’or des concessionnaires où l’Algérie importait des véhicules à tout va, les dépenses en importations de kit de montage est considéré comme un investissement, pour la simple raison que les entreprises d’assemblage sont tenues par un cahier des charges qui leur impose une intégration de la production, donc à terme un forte baisse des importations, avec au finale une forte probabilité d’exportation des véhicules. Cette perspective bien qu’encore éloignée selon les observateurs est actuellement en phase de concrétisation par Renault Algérie production qui passe à l’étape SKD dès l’année prochaine. Il faut espérer que Volkswagen, Huyndai et Suzuki suivent cet exemple dans les trois prochaines années.

Le même principe est valable pour les véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises. Le centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes qui rapporte cette information, note dans son dernier rapport que la facture globale d’importation des collections CKD de ce genre de véhicules «s’est chiffrée à 1,58 milliards de dollars au 1er semestre 2018 contre près de 974 millions de dollars à la même période de 2017, en hausse de 606 millions de dollars entre les deux périodes de comparaison».

Ce sont donc là les chiffres du bourgeon d’industrie mécanique nationale. Il convient de souligner que la démarche est prioritairement en phase de maturation. Le premier acte de la stratégie industrielle a eu lieu en 2017 où la facture d’importation globale des Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD destinées à l’industrie de montage de ce type de véhicules s’était chiffrée à près de 1,62 milliards de dollars. Les chiffres du premier semestre de l’année en cours fait ressortir une nette progression au point où plus personne n’évoque l’importation de véhicules finis.

Pour ce qui concerne les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les automobiles finies…), celles-ci ont baissé à 170,53 millions de dollars contre 191,13 millions de dollars (-10,8%).

Alger: Smaïl Daoudi