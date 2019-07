<span style='text-decoration: underline;'>Malgré la crise institutionnelle en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>L’industrie des hydrocarbures reste attractive</span>

Sorti des clients traditionnels de l’Algérie en matière énergétique, le potentiel de coopération est resté tout aussi intéressant pour le secteur gazier national, au regard de l’intérêt que manifestent les majors US et de l’Indonésie.

L’Algérie reste au centre de l’équation énergétique en Méditerranée occidentale. Les nombreux contrats et renouvellement de contrats signés récemment attestent d’une position stratégique dans l’industrie gazière, en qualité de fournisseur idéal, voire naturel, pour de nombreux pays-partenaires. De fait, les incertitudes politiques actuelles découlant de la crise intentionnelle que traverse le pays depuis le 2 avril dernier n’ont eu aucun effet sur la dynamique partenariale dans le domaine des hydrocarbures. Il est cependant, évident, que pour d’autres secteurs d’activité, le mal est déjà fait et risque d’être profond. Mais compte tenu de l’importance stratégique de l’énergie pour les Etats nord-méditerranéens, Sonatrach a conservé intact tous les liens qu’elle avait avec les grandes compagnies pétrolières européennes. Cette assurance, formulée par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, repose sur des données concrètes, à l’exemple de la signature, le 16 mai dernier, d’un accord entre le groupe Sonatrach et l’italien ENI pour le renouvellement de leur contrat vente/achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien. Les deux compagnies ne se sont pas simplement entendues sur un aspect commercial, seulement, mais elles ont également défini les nouvelles conditions pour la poursuite du partenariat relatif à l’exploitation du système de transport TMPC. Cela en sus de leur volonté d’accélérer le développement de leurs nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la région Berkine Nord, située dans le sud algérien. Cette coopération exemplaire a été étendue à un autre accord, le 26 juin dernier, entre les Groupes Sontatrach et l’italien «Ente nazionale per l’energia elettrica» (ENEL) pour le renouvellement de leur contrat de vente/achat de gaz naturel pour une durée de 10 ans. Un type de contrat qui reflète la confiance mutuelle entre les deux partenaires. Il y a lieu de rappeler que ce contrat garantit un approvisionnement en gaz naturel algérien à raison de 3 milliards de m3 par an, pour l’Italie.

Un autre pays européen, le Portugal, veut lui aussi préserver sa place de «partenaire stratégique» de l’Algérie. Cette volonté s’est traduite par la signature, en juin dernier, d’une série d’accords entre Sonatrach et la Société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia relatifs à l’approvisionnement en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de 2,5 milliards de m3 par an. En vertu de ces accords, la compagnie nationale des hydrocarbures et le portugais, Galp, prolongent d’une durée de 10 années supplémentaires leur partenariat historique.

La France et l’Espagne ne sont pas en reste, ces deux pays ont fait part de leur «volonté indéfectible» d’œuvrer à développer un partenariat pragmatique avec l’Algérie dans le secteur de l’Energie et pas seulement. Le français Total s’est même montré disposé à travailler avec Sonatrach sur les projets futurs à réaliser en Algérie dans le Onshore, le Offshore, les énergies renouvelables et la pétrochimie.

Sorti des clients traditionnels de l’Algérie en matière énergétique, le potentiel de coopération est resté tout aussi intéressant pour le secteur gazier national, au regard de l’intérêt que manifestent les majors US. On en a pour preuve, le groupe américain KBR, qui a signé, le 22 mai dernier avec Sonatrach et Cepsa un contrat pour le réaménagement du champ Rhoude el Khrouf (RKF), au sud-ouest de Hassi Messaoud. Le contrat en question porte sur la fourniture d’ingénierie de base (BED) et d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED). Cela au plan opérationnel. Concernant « l’étage » politique du partenariat, il y a lieu de souligner la visite en Algérie d’un haut responsable de l’Agence américaine du commerce et du développement (USTDA), en juin dernier. Le haut fonctionnaire a clairement signifié la volonté de son pays de «nouer des partenariats avec des Algériens dans le domaine du développement économique». Il va de soi qu’en la matière, l’énergie est en tête de liste.

Dans la sphère asiatique, les manifestations d’intérêt sont nombreuses et l’on retiendra à titre illustratif, l’Indonésie qui a affiché son attachement au marché énergétique algérien à travers sa société publique des hydrocarbures, PT Pertamina. La Direction de cette compagnie a, en effet, rendu public ses prévision de croissance en Algérie, estimé à plus 10 % de hausse dans sa production pétrolière et gazière, avant fin 2020.

Cela pour dire que malgré la situation politique délicate, le secteur des hydrocarbures maintient son attractivité au niveau international. Pourrait-on en dire autant pour les autres pans de l’économie nationale ? La réponse est certainement « non ».

Nadera Belkacemi