Les positions américaines sur le processus de paix au Proche Orient ont vraiment de quoi inquiéter. Arrivé au pouvoir, le président Donald Trump s’est engagé à réussir là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il clamait haut et fort, qu’avec lui le conflit israélo-palestinien trouvera une solution et que son «plan de paix» réglera ce long conflit.

Mais les jours avançant on se rendait compte qu’avec son fameux «plan de paix», le président américain ne pensait en réalité qu’à faire écraser la cause palestinienne en prenant fait et cause pour Israël. Son plan n’était en définitif qu’un soutien franc et massif pour l’entité sioniste. Pour lui, la solution en réalité, se trouvait dans la domination totale d’Israël sur le terrain. Il a commencé par reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et face au tollé suscité par sa très contre versée décision, il a décidé de couper les vivres aux Palestiniens en retenant le versement de 65 millions destinés à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

Une situation qui menace la scolarité de milliers d’enfants palestiniens et qui menace même leur santé et la fermeture des hôpitaux, en particulier à Ghaza. La stratégie de la nouvelle administration américaine est de tordre le bras aux dirigeants palestiniens pour qu’ils acceptent son chantage. En d’autres termes, il croit qu’en les privant d’argent et en exerçant sa pression de bas étage, ils se retrouveront obligés d’accepter son plan.

Mais la réponse de l’Autorité palestinienne a été des plus claire. Pour eux les Américains n’ont plus aucun rôle dans le processus de paix. Ils ne sont plus parrains de quoi que ce soit, puisqu’ils sont déjà partie aux côtés des Israéliens. Cette position a poussé Trump à plus de radicalité. Une position qui a été comprise par les sionistes comme un blanc-seing pour s’adonner à toutes les exactions.

Des exactions qui se sont multipliées ces derniers temps dans un silence assourdissant de la communauté internationale qui laisse faire. Trump a ouvert la boite de pandore et il n’est pas dit que la région est à la veille d’un embrasement général inévitable à cause des dérives à répétition de toute la nouvelle administration américaine.

Par Abdelmadjid Blidi