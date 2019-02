L’option d’une intervention militaire des Américains au Venezuela se précise de plus en plus. Le président autoproclamé, Juan Guaido, ne s’en cache plus. Il prétend même qu’en cas de la survenue d’une telle éventualité, il « saura mettre à l’abri les enfants ». Une déclaration qui renseigne sur le niveau de ce « président alibi » qui ne fait aucun pas sans les ordres qui lui sont dictés par Washington.

D’ailleurs, personne n’est dupe pour croire que cette fameuse aide humanitaire sur les frontières avec la Colombie est poussée par le souci d’âmes charitables, peinées par la situation des Vénézuéliens. Tout le monde sait que ce n’est là, qu’un prétexte pour justifier cette agression militaire contre un pays souverain et un président légitimement élu. Mais l’Amérique n’en n’a pas fini de jouer au cowboy quand il s’agit des affaires de l’Amérique Latine. Les événements du Chili et la mort d’Allende sont là pour le rappeler aux plus amnésiques d’entre nous.

Selon plusieurs observateurs, des mouvements de troupes sont déjà en action dans la région et le coup d’Etat est en marche pour destituer le président Maduro et placer la marionnette américaine Guaido qui est manipulé, avec son consentement, pour donner un semblant de légitimité à une grave entorse à la légalité internationale.

Les Américains savent que si le Venezuela connait autant de problèmes économiques, c’est surtout à cause de la politique d’asphyxie menée par leurs présidents successifs et leur blocus dont les dommages s’élèvent à plus de 30 milliards de dollars. Cette aide humanitaire qui est agitée aujourd’hui comme un prétexte contre Maduro, ne pèse absolument rien face à cette politique d’asphyxie. Les larmes de crocodiles versées dans certaines capitales occidentales cachent mal l’objectif final qui est de mettre sous contrôle les immenses richesses pétrolières dont jouit le sol vénézuélien.

Avec un président servile comme le jeune Gaido, l’Amérique aura une réserve pétrolière inépuisable et rien ne dit que la situation du peuple vénézuélien pourrait changer, après cette intervention. Bien au contraire, aux hommes d’affaires américains viendront s’ajouter de voraces capitalistes vénézuéliens qui s’accapareront de toutes les richesses du pays en creusant encore davantage le fossé entre les riches et les pauvres de ce pays, aujourd’hui, à la croisée des chemins et qui, au vu des derniers développement, ne peut plus échapper à une guerre qui lui est imposée de l’extérieur mais aussi de l’intérieur.

Par Abdelmadjid Blidi