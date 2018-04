<span style='text-decoration: underline;'>L’indice macroéconomique dément les discours pessimistes</span>:<br><span style='color:red;'>L’inflation à 4,6% jusqu’à mars 2018</span>

A la lecture des chiffres de l’ONS, il y a lieu de retenir, l’excellente tenue d’un des indices macroéconomiques les plus importants. Et ce, à contre-courant des discours pessimistes développé par nombres d’experts nationaux et étrangers.

Les prix à la consommation ont progressé de 4,6% au mois de mars sur un glissement annuel. Cette hausse qui reste en dessous des prévisions de la loi des Finances 2018 qui l’a fixé à 5,5% et aux pronostic du FMI et la Banque mondiale qui s’attendent à une appréciation des prix de l’ordre de 7,2% pour la même période, porte la marque d’une stabilité économique au-delà des espoirs du gouvernement.

En effet, l’Office national des statistiques (ONS), qui rapporte les chiffres de l’inflation dans son dernier rapport rendu public hier, note également que la variation mensuelle des prix la consommation en mars 2018, «qui est l’indice brut des prix à la consommation en mars 2018 par rapport à février 2018», a été de 0,8%. C’est-à-dire qu’entre le mois de février et le mois de mars derniers, les prix ont augmenté très modérément, à moins de 1%. Dans le lot des produits consommés par les Algériens, certains ont été concernés par des augmentations de leur prix, plus que d’autres. Ainsi, «les prix des biens alimentaires ont connu une hausse de 1,4% en mars 2018 comparativement à ceux de février 2018» lit-on dans le rapport de l’ONS. Une progression assez modeste faut-il en convenir, compte tenu des conditions financières que traverse le pays. L’allusion au financement non conventionnel, est on ne peut plus évident. C’est d’ailleurs ce point précis qui pousse les experts du FMI et de la Banque mondiale à prédire une inflation en forte hausse.

Celle-ci l’a effectivement été, mais seulement pour les prix des produits agricoles frais. Cette situation n’est pas liée au nouveau monde de financement du déficit, mais liée au phénomène naturel des primeurs, soulignent les observateurs économiques. L’ONS rapporte à ce propos, une augmentation des prix des légumes, à +18,5%, mais quelque peu compensé par la hausse modérée des viandes rouges (+0,4%) et du poisson (+1,9%). Il faut dire que ces deux derniers produits ne relèvent pas de la large consommation.

Le même phénomène naturel a, cependant, agit efficacement sur les prix de certains produits agricoles qui «ont affiché des baisses, notamment la viande de poulet (-2,3%), les fruits (-2%) et la pomme de terre (-1,7%)».

Concernant les prix des produits alimentaires industriels relevant de l’industrie agroalimentaires, «ils ont enregistré une relative stagnation», selon l’ONS. C’est dire que l’effet importations d’intrants n’a pas agi sur les prix. Toujours dans les produits industriels, cette fois, manufacturés, les prix «ont évolué de 0,3%, tandis que ceux des services ont marqué une stagnation», lit-on dans le même rapport.

Par groupe de biens et services, «les prix de l’habillement-chaussures, de la santé hygiène corporelle et des transports et communication ont enregistré une variation similaire, soit une hausse de 0,2% par rapport à février 2018», note l’ONS. Quant au groupe Divers, la variation mensuelle des prix «a été marquée par une augmentation de 0,5%, tandis que celle du reste des autres produits s’est caractérisée par des taux modérés», souligne l’Office national des statistiques dans son dernier rapport.

A la lecture de ces chiffres, il y a lieu de retenir, l’excellente tenue d’un des indices macroéconomiques les plus importants. Et ce, à contre-courant des discours pessimistes développés par nombres d’experts nationaux et étrangers.

Il reste que ces statistiques sont valables pour le premier trimestre. Les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Mais au vu de la résilience de l’économie nationale, l’option optimiste est de mise.

Alger: Smaïl Daoudi