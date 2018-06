<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>L’informel a la peau dure !</span>

Décidément, non seulement l’informel a la peau dure, mais il semble avoir encore devant lui de beaux jours, vu le constat de la situation qui prévaut dans la ville. En effet, tous les habitants de la localité ont accueilli, avec une grande satisfaction et soulagement, «la récupération» de la grande place du centre-ville, Mohamed Boudiaf, qui fait encore de la «résistance» (pour l’avoir porté avant), pour être à l’abri d’éventuels «infomelistes» qui guettent la moindre occasion, pour y retrouver cet espace. Cette place reste le seul endroit qui a été «libéré» de ses indus, au grand bonheur des personnes du troisième âge et d’autres jeunes et moins jeunes, comme nous l’avions souligné dans un de nos récents articles, relatifs à cette place symbolique de la ville de Témouchent.

Si cet espace a retrouvé des couleurs, le boulevard du 1er Novembre a retrouvé ses «habitudes» des mois de Ramadhan précédents, avec des trottoirs entièrement squattés, à l’exception d’endroits ou certains commerçants ont usé de divers subterfuges pour les chasser à l’image de mannequins et autres étals. Cette situation pénalise les piétons qui pour nombre d’entre eux, se rabattent sur les chaussées, pour marcher avec tous les dangers mais… Pour revenir au marché, c’est en grandes pompes, que le nouveau président de l’assemblée populaire communale de la ville, a inauguré son mandat, pour «réhabiliter» le marché couvert de fruits et légumes du centre-ville et lui donner de nouveau sa vocation initiale, en procédant à sa toilette de façon superficielle qui verra tous les commerçants par la suite, retrouver leurs box, après une opération à la limite du musclé.

Ceci, a concerné aussi tous les «informelistes» de la rue Emir Abdelkader, qui juxtapose le marché, qui ont du quitter cette voie, en libérant chaussée et trottoir, à la grande joie des riverains et des automobilistes, mais comme dirait l’autre, ce n’était que partie remise, dès les premiers jours du mois de Ramadhan, avec tous les réflexes et le quotidien ancien de retour. Hormis ce retour, et ce constat de tous ces vendeurs occasionnels, il y a lieu de mettre en «relief» certains d’entre eux qui apostrophent les usagers, avec des écarts de langage qui laissent perplexes, en ce mois de Ramadhan, sans oublier les querelles, au menu de toutes les journées. Aujourd’hui, les choses sont telles, avec le retour à la «normale», de ce qui était avant avec le même décor, planté avec une seule conclusion, pour dire que «chassez le naturel, il revient au galop».

Quant aux ordures, déchets et autres, laissés par les occasionnels, inutile d’en faire une description, même si les éboueurs de la commune font de gros efforts pour atténuer un spectacle qui semble perdurer, devant le manque de civisme et l’inconscience, (ce sont de gros mots) de tous. Tout le monde doit prendre son mal en patience et s’armer de patience, en attendant qu’un jour, des solutions soient trouvées pour cet informel et tous les problèmes qu’il pose.

Sabri Nadjib